«Интерес у них сумасшедший». Молодёжь провела один день с представителями власти. Вот их впечатления

Наука управления или как почувствовать себя руководителем в начале карьеры. Как стать успешным человеком и попасть в золотой кадровый резерв? В Минске продолжается проект «Формула управления столицей», сообщили в программе «Большой город». Амбиции растут, уровень повышается, возможности участников достигают небывалого размаха. Это шанс для активистов молодежного сектора «Белой Руси» лично понаблюдать за работой руководства Мингорисполкома. Екатерина Забенько, СТВ:

В администрациях гостей принимают как самых дорогих и близких людей. Вы в том числе в администрации Ленинского района познакомились с такими ребятами, показали им все. И как проходит совещание, прием граждан, работа с документами. Темы абсолютно разные: и коммунальные, и благоустройства. Не мешают ли вам ребята вашему привычному рабочему укладу?

Роман Мельник, глава администрации Ленинского района:

Молодежь-то у нас разная. Разные запросы, разное рвение, разные желания. Но отобрать тех, у которых есть задаток, наверное, это одна из первопричин, почему мы работаем с молодежью в таких форматах. И не только показать, что труд любого руководителя – это тяжелый труд. Этих молодых людей уже заметили, но им же надо показать, что это собой представляет, какая нагрузка и какой режим даже работы. Екатерина Забенько:

В целом вы чувствуете, что их цепляет? Или отсутствующие взгляды тоже были? Роман Мельник:

Нет. Интерес у них сумасшедший. Зачастую бытует мнение: это хороший кабинет, хорошее рабочее место… Екатерина Забенько:

Раздал распоряжения и отдыхаешь полдня. Роман Мельник:

Да, все просто. А когда ты начинаешь их вводить в эту ситуацию: здесь и вопросы, и удивление, и усталость. И самое главное, наверное, чувство ответственности – они получили. Понимание чувства ответственности руководителя не только в построении какого-то управленческого решения, но самое главное – его принятия и ответственности. Можно провести один день с мэром. В чем суть проекта «Формула управления столицей» – подробности здесь. Екатерина Забенько:

Смотрите, вы назначены куратором как минимум у двух человек на первом этапе. Вы же не будете с ними возиться и дальше? Фактически эта поддержка заканчивается за один день. Роман Мельник:

Тут вы зря подумали. Данные молодые люди прошли какой-то этап, у них наступило понимание. А дальше, если руководитель уже занимается этими вопросами, конечно, он должен обеспечить сопровождение этого молодого человека и, соответственно, смотреть дальше, как он срабатывает на личность, как он срабатывает на коллектив. Понятно, что сопровождение должно быть. Не будет сопровождения – это, возможно, потерянное время. Коль взялись, здесь уже нельзя уйти в сторону. Екатерина Забенько:

Это касается всех руководителей? На неделе ребята посещали самого главного городского начальника – мэра Минска. От него можно ли будет ожидать эту поддержку?

Наталья Воронова, председатель Минской городской организации РОО «Белая Русь»:

Я предлагаю посмотреть на этот проект не с точки зрения этих 27 участников, а с точки зрения информационного сопровождения. Ведь ребята, участвуя в этом проекте, вырабатывают формулу управления столицей. Понятно, что это прежде всего личностное сопровождение. Понятно, что у них будет открыта дорога в перспективный кадровый резерв Мингорисполкома. Кстати говоря, мы уже собрали пакеты документов для 11 молодых участников. Именно медийное сопровождение, ведь они на протяжении рабочего дня делают селфи, берут интервью у руководителя. И все это разносится по чатам, каналам непосредственно тех предприятий, на которых ребята работают. Это «Минск-новости», это СТВ. Это колоссальное количество просмотров. Это вместе дает возможность ответить на вопрос: что же такое формула управления столицей? А потом это круглый стол, на котором, безусловно, будут оценены и лидерские качества человека. Все-таки лидерами или управленцами, руководителями рождаются или это можно приобрести? Опять же, профессионализм, чувство ответственности. Поэтому этот проект гораздо шире, чем участие в нем только 27 человек. Екатерина Забенько:

Наверное, не будет никакого результата, если ограничиться несколькими десятками человек. Какие перспективы, как расширить эту возможность для большего количества активной работающей молодежи Минска?

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Я бы сказала так, проектов в городе должно быть гораздо больше. Должно быть постоянное движение, движение по разным направлениям. В данном случае, опять же, мы управляем столицей. Все по интересам. Но проект не должен сегодня работать один день, неделю, месяц. Это работа, которая должна быть системной. Есть календарный год, значит мы в течение года каждый проект по интересам должны отработать. Конечно, это и выводы, это и вовлечение молодежи. Ведь нам иногда кажется, что есть те дети, та молодежь, которая мотивирована, заинтересована, и есть другая сторона, которым нет интереса вообще, чем мы здесь занимаемся. Екатерина Забенько:

Значит их нужно замотивировать, заинтересовать. Ольга Чемоданова:

Да, нужно. Надо понимать, что если мы своей такой активной деятельностью будем не просто говорить, а показывать на деле, то и та сторона увидит, чем мы занимаемся. Интерес будет. Может быть, не сразу. Но мы не можем останавливаться. Мы предложили уже не один проект: и «Минская смена», и «Формула управления столицей», и «30 дней до Победы» и многое другое. Екатерина Забенько:

Кто-то в меньшем масштабе уже последовал вашему примеру? Есть такие организации, вузы, предприятия?