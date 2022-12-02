Кухарев: хорошо, что молодёжь сегодня работает, что понимает – только трудом можно достигнуть всего

Новости Беларуси. Молодежь поинтересовалась, можно ли провести один день с главой города, чтобы прочувствовать на себе особенности руководящей работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Молодежь – это наше будущее, и она должна вносить предложения. Ее должно интересовать дальнейшее будущее нашей страны, потому что так, как будет развиваться страна, зависит сейчас именно от молодежи. И очень хорошо, что молодежь у нас сегодня работает, что она понимает, что только трудом можно достигнуть всего.