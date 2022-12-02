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Кухарев: хорошо, что молодёжь сегодня работает, что понимает – только трудом можно достигнуть всего

02 декабря 2022 13:54
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Новости Беларуси. Молодежь поинтересовалась, можно ли провести один день с главой города, чтобы прочувствовать на себе особенности руководящей работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.   

Кухарев: хорошо, что молодёжь сегодня работает, что понимает – только трудом можно достигнуть всего-1

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:  
Молодежь – это наше будущее, и она должна вносить предложения. Ее должно интересовать дальнейшее будущее нашей страны, потому что так, как будет развиваться страна, зависит сейчас именно от молодежи. И очень хорошо, что молодежь у нас сегодня работает, что она понимает, что только трудом можно достигнуть всего.  

Чемоданова на встрече с молодежью: проект «Минская смена» уже завоевал популярность. Это возможность показать свои идеи.  
Кухарев: хорошо, что молодёжь сегодня работает, что понимает – только трудом можно достигнуть всего-4

Получился открытый и откровенный разговор. В числе тем для обсуждения были и вопросы сохранения исторической памяти.  

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# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Владимир Кухарев # Яна Тяшкевич # Ольга Чемоданова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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