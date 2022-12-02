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Чемоданова на встрече с молодёжью: проект «Минская смена» уже завоевал популярность. Это возможность показать свои идеи

02 декабря 2022 13:56
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Новости Беларуси. Молодежь поинтересовалась, можно ли провести один день с главой города, чтобы прочувствовать на себе особенности руководящей работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Чемоданова на встрече с молодёжью: проект «Минская смена» уже завоевал популярность. Это возможность показать свои идеи-1

Мэр Минска Владимир Кухарев такое предложение поддержал. Эта и другие инициативы были озвучены работающей молодежью на встрече со столичным градоначальником. Площадка объединила свыше 100 человек.  

Кухарев: хорошо, что молодежь сегодня работает, что понимает – только трудом можно достигнуть всего. Читайте здесь.  

Чемоданова на встрече с молодёжью: проект «Минская смена» уже завоевал популярность. Это возможность показать свои идеи-4

Это представители медицинской, банковской, строительной, транспортной и образовательной сфер. Молодых людей интересовали самые разные темы: от итогов Года исторической памяти до проекта закона о ВНС. Задавали также вопросы о патриотизме и службе в армии.  

Чемоданова на встрече с молодёжью: проект «Минская смена» уже завоевал популярность. Это возможность показать свои идеи-7

Яна Тяшкевич, инженер ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:  
Я хотела бы развивать сферу строительства. Самыми популярными сейчас являются инновационные технологии, поэтому хотелось бы связать тему строительства с инновациями. Развивать такие концепции, как «умный город», «умный дом», «умные дороги».  

Чемоданова на встрече с молодёжью: проект «Минская смена» уже завоевал популярность. Это возможность показать свои идеи-10

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:  
Молодежь активно очень интересуется проектами, молодежными проектами. Что мы сегодня предлагаем, органы исполнительной власти. Такой проект, как «Минская смена», сегодня завоевал уже популярность. Это возможность показать свои идеи.  

Чемоданова на встрече с молодёжью: проект «Минская смена» уже завоевал популярность. Это возможность показать свои идеи-13

Получился открытый и откровенный разговор. В числе тем для обсуждения были и вопросы сохранения исторической памяти.  

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# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Владимир Кухарев # Яна Тяшкевич # Ольга Чемоданова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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