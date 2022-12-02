Чемоданова на встрече с молодёжью: проект «Минская смена» уже завоевал популярность. Это возможность показать свои идеи

Новости Беларуси. Молодежь поинтересовалась, можно ли провести один день с главой города, чтобы прочувствовать на себе особенности руководящей работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Молодежь поинтересовалась, можно ли провести один день с главой города, чтобы прочувствовать на себе особенности руководящей работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Мэр Минска Владимир Кухарев такое предложение поддержал. Эта и другие инициативы были озвучены работающей молодежью на встрече со столичным градоначальником. Площадка объединила свыше 100 человек.
Кухарев: хорошо, что молодежь сегодня работает, что понимает – только трудом можно достигнуть всего. Читайте здесь.
Это представители медицинской, банковской, строительной, транспортной и образовательной сфер. Молодых людей интересовали самые разные темы: от итогов Года исторической памяти до проекта закона о ВНС. Задавали также вопросы о патриотизме и службе в армии.
Яна Тяшкевич, инженер ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:
Я хотела бы развивать сферу строительства. Самыми популярными сейчас являются инновационные технологии, поэтому хотелось бы связать тему строительства с инновациями. Развивать такие концепции, как «умный город», «умный дом», «умные дороги».
Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Молодежь активно очень интересуется проектами, молодежными проектами. Что мы сегодня предлагаем, органы исполнительной власти. Такой проект, как «Минская смена», сегодня завоевал уже популярность. Это возможность показать свои идеи.
Получился открытый и откровенный разговор. В числе тем для обсуждения были и вопросы сохранения исторической памяти.
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