Чемоданова на встрече с молодёжью: проект «Минская смена» уже завоевал популярность. Это возможность показать свои идеи

Новости Беларуси. Молодежь поинтересовалась, можно ли провести один день с главой города, чтобы прочувствовать на себе особенности руководящей работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мэр Минска Владимир Кухарев такое предложение поддержал. Эта и другие инициативы были озвучены работающей молодежью на встрече со столичным градоначальником. Площадка объединила свыше 100 человек. Кухарев: хорошо, что молодежь сегодня работает, что понимает – только трудом можно достигнуть всего. Читайте здесь.

Это представители медицинской, банковской, строительной, транспортной и образовательной сфер. Молодых людей интересовали самые разные темы: от итогов Года исторической памяти до проекта закона о ВНС. Задавали также вопросы о патриотизме и службе в армии.

Яна Тяшкевич, инженер ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:

Я хотела бы развивать сферу строительства. Самыми популярными сейчас являются инновационные технологии, поэтому хотелось бы связать тему строительства с инновациями. Развивать такие концепции, как «умный город», «умный дом», «умные дороги».

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Молодежь активно очень интересуется проектами, молодежными проектами. Что мы сегодня предлагаем, органы исполнительной власти. Такой проект, как «Минская смена», сегодня завоевал уже популярность. Это возможность показать свои идеи.