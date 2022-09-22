«Куда я положу мешок картошки?» Вот почему не все белорусы готовы пересесть на электромобили

Всемирный день без автомобиля. Вся наша жизнь состоит из череды маленьких путешествий. Какое средство передвижения выбираете вы: общественный транспорт, личный автомобиль, пешие прогулки или езду на велосипеде? Экотранспорт сегодня – это мода или острая необходимость, какими способами можно привлечь внимание к экологическим проблемам городов, обсудили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Никто из вас не задумывался пересесть на электромобиль? Наверняка же у всех есть автомобиль.

Валерий Мосенза, начальник ОГАИ Центрального РУВД г. Минска:

Мы сталкиваемся с ситуациями, которые касаются цен, стоимости транспортного средства. Многие откладывают денежные средства. Многие пытаются понять, что сейчас рынок не настолько насыщен значительным выбором данных транспортных средств. Мы знаем, что сейчас на наш внутренний рынок заходят китайские производители транспорта. Также мы немножко путаем предназначение автомашины. Когда говорят, что 80 километров для того, чтобы двигаться в городе, – это достаточно с лихвой, задается вопрос: мне же надо съездить в Москву? Задачи и цели совершенно разные. Немножко люди не задумываются о том, для чего использовать эту автомашину. Куда я положу мешок картошки?