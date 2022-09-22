«Куда я положу мешок картошки?» Вот почему не все белорусы готовы пересесть на электромобили
Всемирный день без автомобиля. Вся наша жизнь состоит из череды маленьких путешествий. Какое средство передвижения выбираете вы: общественный транспорт, личный автомобиль, пешие прогулки или езду на велосипеде? Экотранспорт сегодня – это мода или острая необходимость, какими способами можно привлечь внимание к экологическим проблемам городов, обсудили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Никто из вас не задумывался пересесть на электромобиль? Наверняка же у всех есть автомобиль.
Валерий Мосенза, начальник ОГАИ Центрального РУВД г. Минска:
Мы сталкиваемся с ситуациями, которые касаются цен, стоимости транспортного средства. Многие откладывают денежные средства. Многие пытаются понять, что сейчас рынок не настолько насыщен значительным выбором данных транспортных средств. Мы знаем, что сейчас на наш внутренний рынок заходят китайские производители транспорта. Также мы немножко путаем предназначение автомашины. Когда говорят, что 80 километров для того, чтобы двигаться в городе, – это достаточно с лихвой, задается вопрос: мне же надо съездить в Москву? Задачи и цели совершенно разные. Немножко люди не задумываются о том, для чего использовать эту автомашину. Куда я положу мешок картошки?
Владимир Дубровский, директор фирмы по производству электромобилей:
Да, это самый стандартный вопрос. Кстати, когда участвуешь на выставках или программах «Чистого воздуха», как раз подходит простой покупатель: «Мне нравится. Супер. Но тут же такой маленький багажник. Как же я положу мешок картошки?»
Валерий Мосенза:
Задачи немножко другие определенного транспорта. Допустим, та ценовая категория, которая сейчас предлагается, на мой взгляд, довольно низкая, но все равно требует откладывать. Сейчас проще купить подержанную автомашину за копейки и надеяться, что я на ней буду ездить, мне так лучше. Мы немножко должны поменять свой формат мышления и отношение к этому транспорту. Касаемо экологичности – да, экономичность – это замечательно. Но порой, работая все-таки сотрудником ГАИ, когда привлекаем к административной ответственности за отсутствие технического осмотра транспортное средство, у которого глушитель – без разницы. Он не задумывается, какое количество выбросов осуществляется в воздух, ему абсолютно без разницы. Мне надо ехать от точки А в точку Б и я не задумываюсь об этом.
Валерий Мосенза:
Даже нововведением изменений в правила дорожного движения мы даем возможность: пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, у вас есть возможность где-то не стоять в пробке. На законных основаниях – пожалуйста, полоса для общественного транспорта. Где то приехать, даже поставить и зарядить автомашину – тоже удобно. Стоят автомашины, кто-то пытается заехать на бензиновом транспортном средстве, кто-то просто электрическую машину поставить, не подзаряжая, извините, он будет привлекаться к административной ответственности. Мы стимулируем людей и объясняем, рассказываем, даже путем освещения этого в средствах массовой информации.
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