«Предписания о том, чтобы навели порядок». Что может грозить предприятию за сверхнормативный выброс вредных веществ?

Всемирный день без автомобиля. Вся наша жизнь состоит из череды маленьких путешествий. Какое средство передвижения выбираете вы: общественный транспорт, личный автомобиль, пешие прогулки или езду на велосипеде? Экотранспорт сегодня – это мода или острая необходимость, какими способами можно привлечь внимание к экологическим проблемам городов, обсудили в ток-шоу « Точки над i ».

Наталья Алейникова, начальник отдела контроля за охраной атмосферного воздуха и водных ресурсов Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Каждое предприятие имеет разрешение на выбросы, то есть им установлен какой-то лимит, который им разрешено выбрасывать. За этот объем выбросов они платят всем известный экологический налог. Естественно, если внедряются какие-то воздухоохранные мероприятия, пылегазоулавливающие установки, то выброс уменьшается – уменьшается оплата экологического налога. То есть, в принципе, предприятия должны быть заинтересованы.

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Если лимит превышен, что тогда: какой-то штраф налагается или закрывается предприятие?

Наталья Алейникова:

Все может быть. В первую очередь, конечно, это штраф и какие-то предписания о том, чтобы навели порядок, устранили это превышение. Кроме штрафа рассчитывается вред, который нанесен окружающей среде в результате этого сверхнормативного выброса загрязняющих веществ в атмосферу. Если получается так, что предприятие просто не понимает и ничего не предпринимает – значит, вплоть до остановки, приостановки его производственной деятельности или работы каких-то цехов, оборудования, которое является нарушителем.