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Девушка из Витебска стала лучшим почтальоном страны. Узнали, как проходит её рабочий день

22 сентября 2022 19:11
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Новости Беларуси. Лучший почтальон Беларуси работает в Витебске. На республиканском конкурсе профессионального мастерства Анне Подобедовой не было равных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За высокое звание боролись почтальоны со всех регионов нашей страны. Но покорить жюри удалось витебчанке. Своими главными качествами Анна считает ответственность и улыбку. Именно они помогли ей победить.

Как проходят будни лучшего почтальона страны, расскажет Виктор Пралич.

Девушка из Витебска стала лучшим почтальоном страны. Узнали, как проходит её рабочий день-1

Рабочий день лучшего почтальона страны начинается, когда многие еще спят. Анна Подобедова уже в шесть утра получает свежие газеты, журналы и письма. Вовремя доставить корреспонденцию читателям – только малая часть ее обязанностей.

Девушка из Витебска стала лучшим почтальоном страны. Узнали, как проходит её рабочий день-4

Виктор Пралич, корреспондент:
Участок обслуживания почтальона – в основном частный сектор одного из районов Витебска. А это около 300 домов. Иногда, признается Аня, за день проходит до 20 километров. И июльским зноем, и сентябрьской непогодой.

Девушка из Витебска стала лучшим почтальоном страны. Узнали, как проходит её рабочий день-7

За шесть лет работы эти витебские улицы для почтальона стали родными. Впрочем, как и она сама для людей. А потому при встрече поздороваться и спросить, как дела – этакий «сельский» этикет возможен и в большом городе.

Девушка из Витебска стала лучшим почтальоном страны. Узнали, как проходит её рабочий день-10

Здравствуйте.
Здравствуйте. Как жизнь?
Отлично!
Хорошо. Молодцы!

Девушка из Витебска стала лучшим почтальоном страны. Узнали, как проходит её рабочий день-13

Анна Подобедова, почтальон витебского отделения почтовой связи № 1:
С людьми постоянно приходится общаться. Когда письма вручаешь, они могут спросить, как дела, можно парой слов перекинуться. К пенсионерам приходишь с пенсиями. Они готовы рассказать все новости в стране, в мире и даже на улице, что происходит. Поэтому это очень интересно. Приятно с людьми общаться.

Девушка из Витебска стала лучшим почтальоном страны. Узнали, как проходит её рабочий день-16

Лучший письмоносец страны смеется, что поколение постарше сравнивает ее с почтальонкой Верой из киноленты «Белые Росы». Удивляться, что профессия актуальна и сейчас, в век цифры, говорит Анна, ни к чему. Многие по-прежнему предпочитают классику.

Девушка из Витебска стала лучшим почтальоном страны. Узнали, как проходит её рабочий день-19

Анна Подобедова:
Да, до сих пор носим газеты, журналы. Очень много выписывают журналов для детей. Письма носим, никуда они не исчезли. Заказные носим письма вручаем лично. В сезон пенсионеры могут попросить принести сахар для закаток. И товары первой необходимости всегда готовы принести.

Девушка из Витебска стала лучшим почтальоном страны. Узнали, как проходит её рабочий день-22

Елена Протасова, заместитель начальника витебского отделения почтовой связи № 1:
Работа, конечно, объемная. Прежде всего, это работа с клиентами. Это всегда тяжелая работа. На участке много людей и с ограниченными возможностями. То есть к каждому ищет подход: оформляет подписку на дому, принимает платежи. Сейчас они у нас мобильные. Соответственно, могут оказывать дополнительные почтовые услуги.

Девушка из Витебска стала лучшим почтальоном страны. Узнали, как проходит её рабочий день-25

Почтальон – одна из тех профессий, про которую говорят: ноги кормят. Но здесь важна не только физическая выносливость, но и душевные качества. Ведь письмоносца ждут в каждом доме, в любую погоду и всегда с хорошими новостями.

# Почта Беларуси # общество # Виктор Пралич # Анна Подобедова # Елена Протасова # Фотофакт

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