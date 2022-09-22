Девушка из Витебска стала лучшим почтальоном страны. Узнали, как проходит её рабочий день

Новости Беларуси. Лучший почтальон Беларуси работает в Витебске. На республиканском конкурсе профессионального мастерства Анне Подобедовой не было равных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За высокое звание боролись почтальоны со всех регионов нашей страны. Но покорить жюри удалось витебчанке. Своими главными качествами Анна считает ответственность и улыбку. Именно они помогли ей победить. Как проходят будни лучшего почтальона страны, расскажет Виктор Пралич.

Рабочий день лучшего почтальона страны начинается, когда многие еще спят. Анна Подобедова уже в шесть утра получает свежие газеты, журналы и письма. Вовремя доставить корреспонденцию читателям – только малая часть ее обязанностей.

Виктор Пралич, корреспондент:

Участок обслуживания почтальона – в основном частный сектор одного из районов Витебска. А это около 300 домов. Иногда, признается Аня, за день проходит до 20 километров. И июльским зноем, и сентябрьской непогодой.

За шесть лет работы эти витебские улицы для почтальона стали родными. Впрочем, как и она сама для людей. А потому при встрече поздороваться и спросить, как дела – этакий «сельский» этикет возможен и в большом городе.

– Здравствуйте.

– Здравствуйте. Как жизнь?

– Отлично!

– Хорошо. Молодцы!

Анна Подобедова, почтальон витебского отделения почтовой связи № 1:

С людьми постоянно приходится общаться. Когда письма вручаешь, они могут спросить, как дела, можно парой слов перекинуться. К пенсионерам приходишь с пенсиями. Они готовы рассказать все новости в стране, в мире и даже на улице, что происходит. Поэтому это очень интересно. Приятно с людьми общаться.

Лучший письмоносец страны смеется, что поколение постарше сравнивает ее с почтальонкой Верой из киноленты «Белые Росы». Удивляться, что профессия актуальна и сейчас, в век цифры, говорит Анна, ни к чему. Многие по-прежнему предпочитают классику.

Анна Подобедова:

Да, до сих пор носим газеты, журналы. Очень много выписывают журналов для детей. Письма носим, никуда они не исчезли. Заказные носим письма вручаем лично. В сезон пенсионеры могут попросить принести сахар для закаток. И товары первой необходимости всегда готовы принести.

Елена Протасова, заместитель начальника витебского отделения почтовой связи № 1:

Работа, конечно, объемная. Прежде всего, это работа с клиентами. Это всегда тяжелая работа. На участке много людей и с ограниченными возможностями. То есть к каждому ищет подход: оформляет подписку на дому, принимает платежи. Сейчас они у нас мобильные. Соответственно, могут оказывать дополнительные почтовые услуги.