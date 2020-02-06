«Куда хочу – туда кручу». Как автомобилисту не стать жертвой погоды?

Новости Беларуси. Только за последние пару дней в стране произошла не одна сотня ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как не стать жертвой таких погодных условий – расскажет Камилла Шах.







Зимняя дорога создает для водителя 4 главные опасности. Когда под колесами лед и машину не сдвинуть с места или наоборот –тяжело остановить, ведь ее тормозной путь увеличивается в разы. Неравномерный износ шин критичен для управляемости вашего автомобиля. Каковы причины и что с этим делать? Повороты – еще одно испытание даже для опытного автолюбителя. И заносы – самая критическая ситуация.





Сергей Овчинников, инструктор по экстремальному вождению:

Это опасный элемент, почему? Потому что, когда машину разворачивает, начинает сильно выбрасывать или в правую сторону, или на полосу встречного движения. Самые тяжелые аварии проиcходят, когда машину заносит. Водитель не успевает справиться, он не знает, как и что делать, действия не отработаны. Это приводит к тяжелым последствиям.

Чтобы сымитировать занос – задние колеса на тележках. Даже на маленькой скорости машина едва управляема. Возможно ли контролировать ситуацию?

Сергей Овчинников:

Важный момент какой – куда крутить руль? А крутить руль нужно туда, куда я хочу ехать. Куда хочу – туда кручу. Как правильно прогревать двигатель автомобиля зимой?

Секрет самообладания в критической ситуации – в практике. Но через школы экстремального вождения проходят немногие, а с непогодой сталкиваются все.

Станислав Соловей официальный представитель УГАИ МВД Беларуси:

В таких погодных условиях основными ошибками водителя является то, что они не выбирают безопасную скорость движения. Где-то выбирают неправильную дистанцию до впереди идущего транспорта, ну и зачастую ведут себя невнимательно, подъезжая к пешеходным переходам, к тем местам, где могут появиться дети. Ну и надо понимать, что одноминутно невозможно обработать все дороги дорожным службам.





Следить за состоянием дорог помогают специальные измерительные станции – их около сотни на главных магистралях страны. Они передают информацию о видимости на дороге, о состоянии и температуре покрытия, скорости ветра.

Данные обновляются каждые 15 минут. В случае необходимости ГАИ связывается с дорожными службами и сообщает об опасных участках.