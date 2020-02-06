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«Куда хочу – туда кручу». Как автомобилисту не стать жертвой погоды?

06 февраля 2020 18:27
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Новости Беларуси. Только за последние пару дней в стране произошла не одна сотня ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Как не стать жертвой таких погодных условий – расскажет Камилла Шах.  

«Куда хочу – туда кручу». Как автомобилисту не стать жертвой погоды?-1



Зимняя дорога создает для водителя 4 главные опасности.

Когда под колесами лед и машину не сдвинуть с места или наоборот –тяжело остановить, ведь ее тормозной путь увеличивается в разы.

Неравномерный износ шин критичен для управляемости вашего автомобиля. Каковы причины и что с этим делать?

Повороты – еще одно испытание даже для опытного автолюбителя. И заносы – самая критическая ситуация. 

«Куда хочу – туда кручу». Как автомобилисту не стать жертвой погоды?-4



Сергей Овчинников, инструктор по экстремальному вождению:
Это опасный элемент, почему? Потому что, когда машину разворачивает, начинает сильно выбрасывать или в правую сторону, или на полосу встречного движения. Самые тяжелые аварии проиcходят, когда машину заносит. Водитель не успевает справиться, он не знает, как и что делать, действия не отработаны. Это приводит к тяжелым последствиям.

«Куда хочу – туда кручу». Как автомобилисту не стать жертвой погоды?-6

Чтобы сымитировать занос – задние колеса на тележках. Даже на маленькой скорости машина едва управляема. Возможно ли контролировать ситуацию?

«Куда хочу – туда кручу». Как автомобилисту не стать жертвой погоды?-9

Сергей Овчинников:
Важный момент какой  куда крутить руль? А крутить руль нужно туда, куда я хочу ехать. Куда хочу – туда кручу.

Как правильно прогревать двигатель автомобиля зимой?

«Куда хочу – туда кручу». Как автомобилисту не стать жертвой погоды?-12

Секрет самообладания в критической ситуации – в практике. Но через школы экстремального вождения проходят немногие, а с непогодой сталкиваются все. 

«Куда хочу – туда кручу». Как автомобилисту не стать жертвой погоды?-15

Станислав Соловей официальный представитель УГАИ МВД Беларуси:
В таких погодных условиях основными ошибками водителя является то, что они не выбирают безопасную скорость движения. Где-то выбирают неправильную дистанцию до впереди идущего транспорта, ну и зачастую ведут себя невнимательно, подъезжая к пешеходным переходам, к тем местам, где могут появиться дети. Ну и надо понимать, что одноминутно невозможно обработать все дороги дорожным службам.

«Куда хочу – туда кручу». Как автомобилисту не стать жертвой погоды?-18



Следить за состоянием дорог помогают специальные измерительные станции – их около сотни на главных магистралях страны. Они передают информацию о видимости на дороге, о состоянии и температуре покрытия, скорости ветра.

«Куда хочу – туда кручу». Как автомобилисту не стать жертвой погоды?-20

Данные обновляются каждые 15 минут. В случае необходимости ГАИ связывается с дорожными службами и сообщает об опасных участках.   

«Куда хочу – туда кручу». Как автомобилисту не стать жертвой погоды?-23

Как правильно фиксировать свой автомобиль на стоянке зимой? Три эффективных способа

Несмотря на теплую зиму, дорожные службы находятся в полной боевой готовности. В ближайшие дни по стране ожидаются небольшие заморозки и гололед.

# Автомобили # общество # Сергей Овчинников # Станислав Соловей # Камилла Шах # Фотофакт

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