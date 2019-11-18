Неравномерный износ шин критичен для управляемости вашего автомобиля. Каковы причины и что с этим делать?

Устойчивость автомобиля на скользком покрытии, в первую очередь, зависит от состояния шин. Что же делать, если ваша машина стала «подъедать» резину, а покупка новой может пробить дыру в семейном бюджете. Нередко причина проблем кроется в компонентах системы рулевого управления и подвески.

Дмитрий Климкович, мастер:

Причины из-за чего неправильно изнашивается резина – это разбитые узлы подвески, либо же давно не делался развал ввиду попадания в глубокую яму, либо, где-то паркуясь, ударился о бордюр. Изменяется геометрия углов, соответственно, их надо проверять. Желательно проверять развал-схождение два раза в год, связано это с сезоном заменой шин: с лета на зиму и наоборот.

Неравномерный износ критичен для управляемости авто. Шины не получают контакт с дорогой и протектор приходит в негодность быстрее, чем положено. Если машина начала странно вести себя на доррге, стоит немедленно обратиться за диагностикой ходовой части.

Дмитрий Климкович:

Первые признаки того, что происходит неправильный износ шины, – съедается наружная либо внутренняя часть колеса. Если съедается конкретно по одной части, не вся покрышка равномерная – это говорит о том, что есть проблемы с подвеской, машину надо диагностировать и смотреть причины данной неисправности. Это может быть изношенная подвеска, какая-то поломка или проблема с установкой углов колес. Резина может изнашиваться с двух сторон, либо только по центру – это говорит о том, что люди ездят с неправильно накачанными шинами.

После смены летних шин на зимние, проверяем подвеску на наличие дефектов, если таковых нет, смотрим на углы развала и схождения колес, измеряем давление в шинах.

Андрей Бородин, слесарь:

В данном случае мы отрегулировали углы схождения и автомобиль готов к эксплуатации.