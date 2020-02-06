Оранжевый уровень опасности объявлен на 7 февраля в Беларуси из-за сильного ветра

Новости Беларуси. Цвет опасности – оранжевый. Синоптики вновь предупреждают о сильном порывистом ветре 7 февраля, как и в течение уходящих суток, порывы до 20 метров в секунду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Цвет опасности – оранжевый. Синоптики вновь предупреждают о сильном порывистом ветре 7 февраля, как и в течение уходящих суток, порывы до 20 метров в секунду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спутники холодного северного ветра – мокрый снег и дождь. Плюс ко всему – заметные перепады ночной и дневной температур. Всё это делает дороги опасно скользкими.
Ждать морозов или ранней весны? Народные приметы на неделю с 3 по 9 февраля