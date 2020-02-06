«Новая система расчётов вызывала очень много вопросов у педагогов». Наталья Кочанова об итогах встречи с учителями Минска

Новости Беларуси. Имидж профессии, рабочие места для молодых специалистов и строительство жилья 6 февраля обсуждали педагоги столицы во время встречи с главой Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К двухчасовой дискуссии на волнующие темы присоединились 600 преподавателей. Председателя верхней палаты парламента педагоги расспрашивали об оснащении рабочих мест, инклюзии и, конечно, зарплатах.