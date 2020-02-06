«Новая система расчётов вызывала очень много вопросов у педагогов». Наталья Кочанова об итогах встречи с учителями Минска

Новости Беларуси. Имидж профессии, рабочие места для молодых специалистов и строительство жилья 6 февраля обсуждали педагоги столицы во время встречи с главой Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К двухчасовой дискуссии на волнующие темы присоединились 600 преподавателей. Председателя верхней палаты парламента педагоги расспрашивали об оснащении рабочих мест, инклюзии и, конечно, зарплатах.
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Напомним, с 1 января ее начисляют по-новому, но сумма в расчётных листах не должна становиться меньше – это требование главы государства.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Новая система расчетов, с 1 января которая вступила, вызывала очень много вопросов у педагогов, у работников бюджетной сферы. Я просила просто, что, если будут возникать такие вопросы, провести мониторинг, проверить.
Зарплата ни в коей мере не должна быть меньше. Речь шла просто о расчетах, об упрощении системы расчетов. Если где-то это произойдет, это будет моментально устранено.
Наталья Кочанова регулярно встречается с трудовыми коллективами, чтобы работники могли получить ответы на свои вопросы и актуальную информацию о ситуации в стране.