Как правильно фиксировать свой автомобиль на стоянке зимой? Три эффективных способа

Мария Вашкевич, инструктор по контраварийной подготовке:

Многие задаются вопросом: как правильно фиксировать свой автомобиль на стоянке в холодное время года: с помощью стояночного тормоза либо оставлять его на передаче?

Все автомобилисты иногда встречаются и с тем, что попадают в передачу, и тогда раздается такой хруст, но машина при этом остается в движении. Это означает, что машина не очень хорошо фиксируется передачей и на каком-то большом уклоне она может покатиться, а вот стояночный тормоз не зря называется стояночным. Его единственное назначение – это крепко и надежно фиксировать автомобиль задними колодками, но и примерзшие за ночь во время заморозков колодки – это не миф, а реальность. Как этого не допустить?

Логично предположить, что помогает именно вода, поэтому перед тем, как ставить машину на стоянку, нужно хорошо просушить тормоза и лучше всего не заезжать ни в какие лужи. Таким образом, сушить тормоза нужно короткими и достаточно энергичными нажатиями на тормоз. Но при высокой влажности и больших перепадах температуры иногда бывает так, особенно если у вас тормоза барабанного типа, что они все-таки примерзают. Что же делать?

Вы опускаете утром ручник, а он по-прежнему горит на панели, попробуйте с силой постучать по педали тормоза. С большой долей вероятностью этого хватит для того, чтобы расклинить колодки.

Но если нет, то можно постучать по ним и снаружи.