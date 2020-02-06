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Виновник аварии годами уклоняется от возмещения ущерба. С какими проблемами пришли жители Мозыря на приём граждан

06 февраля 2020 17:32
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Новости Беларуси. Земельные вопросы, имущественные споры, несогласие с решениями суда – эти темы стали основными на приеме граждан, который 6 февраля провел в Мозыре помощник Президента по Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Виновник аварии годами уклоняется от возмещения ущерба. С какими проблемами пришли жители Мозыря на приём граждан-1

Как отметил Юрий Шулейко, многие вопросы, озвученные на встрече, прошли все юридические стадии и ответы по ним граждане получали уже неоднократно. И всё же с каждым таким случаем представители власти продолжают работать.

Виновник аварии годами уклоняется от возмещения ущерба. С какими проблемами пришли жители Мозыря на приём граждан-4

Говорили жители региона на приеме и о необходимости корректировки законодательства.

Так, мозырянка предложила внести изменения в закон «Об исполнительном производстве». К помощнику Президента она обратилась по ходатайству другой жительницы райцентра, которая попала в ДТП и получила серьезные травмы. Суд предписал виновнику аварии возместить причиненный здоровью женщины ущерб. Однако, по словам заявительницы, на протяжении многих лет должник уклоняется от выплат. Долгое время он жил в Москве, потом скрывался. В итоге, привлечь его к ответственности практически невозможно.

Виновник аварии годами уклоняется от возмещения ущерба. С какими проблемами пришли жители Мозыря на приём граждан-7



Юрий Шулейко, помощник Президента – инспектор по Гомельской области:  
Это хороший вопрос, он сегодня рассматривается в нашей правовой системе. Я думаю, что если мы его сформулируем и доведем через наше управление юстиции, мы обратимся в Нижнюю палату для изучения данного направления. Может быть  там нужно вносить поправку.

Виновник аварии годами уклоняется от возмещения ущерба. С какими проблемами пришли жители Мозыря на приём граждан-9

Всего на прием к помощнику Президента обратились около 20 жителей. По озвученным темам даны разъяснения, все вопросы на контроле.

Практика таких встреч продолжится и дальше. 

# Прием граждан # общество # Юрий Шулейко # Фотофакт

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