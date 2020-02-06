Виновник аварии годами уклоняется от возмещения ущерба. С какими проблемами пришли жители Мозыря на приём граждан

Новости Беларуси. Земельные вопросы, имущественные споры, несогласие с решениями суда – эти темы стали основными на приеме граждан, который 6 февраля провел в Мозыре помощник Президента по Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил Юрий Шулейко, многие вопросы, озвученные на встрече, прошли все юридические стадии и ответы по ним граждане получали уже неоднократно. И всё же с каждым таким случаем представители власти продолжают работать.

Говорили жители региона на приеме и о необходимости корректировки законодательства. Так, мозырянка предложила внести изменения в закон «Об исполнительном производстве». К помощнику Президента она обратилась по ходатайству другой жительницы райцентра, которая попала в ДТП и получила серьезные травмы. Суд предписал виновнику аварии возместить причиненный здоровью женщины ущерб. Однако, по словам заявительницы, на протяжении многих лет должник уклоняется от выплат. Долгое время он жил в Москве, потом скрывался. В итоге, привлечь его к ответственности практически невозможно.





Юрий Шулейко, помощник Президента – инспектор по Гомельской области:

Это хороший вопрос, он сегодня рассматривается в нашей правовой системе. Я думаю, что если мы его сформулируем и доведем через наше управление юстиции, мы обратимся в Нижнюю палату для изучения данного направления. Может быть там нужно вносить поправку.