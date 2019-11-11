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Как правильно прогревать двигатель автомобиля зимой?

11 ноября 2019 08:33
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Мария Вашкевич, инструктор по контраварийной подготовке:
Греть машину в холода или не греть? Казалось бы простой вопрос, а споры до сих пор не утихают. Автомеханики говорят одно, а инструкция по эксплуатации автомобиля порой совершенно противоположная, даже современные моторные масла на холоде становятся более вязкими. Это заметно при пуске двигателя его обороты выше, чем обычно. Перед тем, как начинать движение в холод, нужно дождаться, пока обороты начнут немного падать.

Как правильно прогревать двигатель автомобиля зимой?-1

Это обычно то время, когда вы чистите свою машину от снега и наледи, но машина еще не прогрета. Нам нужно нагреть не только двигатель, но и другие узлы автомобиля, подвеску, шины, коробку передач и это делается только в движении. Но движение должно быть специальным прогревочным, очень медленным и аккуратным, не заезжая ни в какие ямки, потому что холодные пружины от резкого сжатия и разжатия могут лопнуть.

Как правильно прогревать двигатель автомобиля зимой?-4

Важно уделить внимание и правильному прогреву лобового стекла. С самого начала после запуска двигателя нужно включить обдув на стекло, чтобы воздух грелся одновременно с двигателем, ведь если потом на холодное стекло направить горячий воздух, минимальный скол приведет к трещинам.

Как правильно прогревать двигатель автомобиля зимой?-7

Берегите свой автомобиль, пусть он вам прослужит долго!

# Автомобили # авто # Мария Вашкевич # Фотофакт # Автомобили

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