Как правильно прогревать двигатель автомобиля зимой?

Мария Вашкевич, инструктор по контраварийной подготовке:

Греть машину в холода или не греть? Казалось бы простой вопрос, а споры до сих пор не утихают. Автомеханики говорят одно, а инструкция по эксплуатации автомобиля порой совершенно противоположная, даже современные моторные масла на холоде становятся более вязкими. Это заметно при пуске двигателя – его обороты выше, чем обычно. Перед тем, как начинать движение в холод, нужно дождаться, пока обороты начнут немного падать.

Это обычно то время, когда вы чистите свою машину от снега и наледи, но машина еще не прогрета. Нам нужно нагреть не только двигатель, но и другие узлы автомобиля, подвеску, шины, коробку передач и это делается только в движении. Но движение должно быть специальным прогревочным, очень медленным и аккуратным, не заезжая ни в какие ямки, потому что холодные пружины от резкого сжатия и разжатия могут лопнуть.

Важно уделить внимание и правильному прогреву лобового стекла. С самого начала после запуска двигателя нужно включить обдув на стекло, чтобы воздух грелся одновременно с двигателем, ведь если потом на холодное стекло направить горячий воздух, минимальный скол приведет к трещинам.