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«Куда движется наука?» В Ботаническом саду прошёл крупнейший фестиваль от НАН

08 сентября 2025 17:36
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Куда движется наука? 6 сентября все дороги вели в столичный Ботанический сад, рассказали в программе «Новое утро» на РТР Беларусь.  Он стал площадкой для самого крупного, научно-популярного события страны –  фестиваля науки, который организовала Национальная академия наук Беларуси.  Огромная очередь за билетами не оставила сомнений. Знания сейчас в цене.  Погрузиться в мир инновационных технологий и экспериментов решили и мы.  И сразу попали на площадку, где, кажется, яблоку упасть было некуда.

Анна Меркушевич, корреспондент:
У вас на площадке сегодня особо оживленно. Очень много людей, молодежи и игровых столиков. Что здесь происходит? 

«Куда движется наука?» В Ботаническом саду прошёл крупнейший фестиваль от НАН-2

Никита Перфильев, программный директор сети информационных центров по атомной энергии:
Это традиционная площадка Atom Team, которая организована инжиниринговым дивизионом Госкорпорации «Росатом» и информационным центром по атомной энергии города Минска. В этом году отмечается 80-летие российской атомной промышленности, и слоган этого праздника – «Гордость, вдохновение, мечта». Здесь можно увидеть, как развивалась атомная промышленность, послушать экспертов в этой отрасли и даже порешать сложные инженерные задачи.

«Куда движется наука?» В Ботаническом саду прошёл крупнейший фестиваль от НАН-4

В увлекательной форме рассказывают здесь и о космосе. На тематической площадке собрались любители планет и тайн Вселенной. Одним интересны лекции о небесных исследованиях. У других вызывают восторг телескопы, в которые можно заглянуть. Третьи пришли, чтобы вживую увидеть и пообщаться с первой белорусской женщиной-космонавтом Мариной Василевской.

«Куда движется наука?» В Ботаническом саду прошёл крупнейший фестиваль от НАН-6

Научно-популярный праздник прошел в столице уже в седьмой раз. Мероприятие объединило более 170 участников из разных стран. Со своими достижениями и перспективными направлениями знакомили и ведущие вузы страны.

«Куда движется наука?» В Ботаническом саду прошёл крупнейший фестиваль от НАН-8

Фестиваль дает возможность познакомиться с будущим, которое создают молодые ученые в своих лабораториях. Почти треть исследователей в Национальной академии наук Беларуси – это молодежь. И задача государства – помочь им реализовать свой потенциал.

«Куда движется наука?» В Ботаническом саду прошёл крупнейший фестиваль от НАН-10

Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси:
Наука стала уже давно многодисциплинарной. И задачи многие требуют системного подхода. И то, что наша молодежь из разных направлений научных исследований начинает знакомиться, общаться между собой, мы понимаем, что это будет способствовать развитию научных исследований. Они будут знать возможности друг друга, и они будут лучше кооперироваться. Кооперация не только по необходимости, но основанная на личных добрых отношениях, она более быстрая, более эффективная.  

«Куда движется наука?» В Ботаническом саду прошёл крупнейший фестиваль от НАН-12

Бабушки и дедушки, мамы и папы, студенты, школьники и даже малыши – все участвовали в разного рода экспериментах, квестах, заглядывали в микроскопы, знакомились с уникальными разработками и были в восторге. В этом и есть сила ума. 

Подробнее в видео.

# Марина Василевская # Наука # НАН Беларуси # Центральный ботанический сад Минска # Фестиваль # Владимир Караник

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