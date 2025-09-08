«Куда движется наука?» В Ботаническом саду прошёл крупнейший фестиваль от НАН

Куда движется наука? 6 сентября все дороги вели в столичный Ботанический сад, рассказали в программе «Новое утро» на РТР Беларусь. Он стал площадкой для самого крупного, научно-популярного события страны – фестиваля науки, который организовала Национальная академия наук Беларуси. Огромная очередь за билетами не оставила сомнений. Знания сейчас в цене. Погрузиться в мир инновационных технологий и экспериментов решили и мы. И сразу попали на площадку, где, кажется, яблоку упасть было некуда. Анна Меркушевич, корреспондент:

У вас на площадке сегодня особо оживленно. Очень много людей, молодежи и игровых столиков. Что здесь происходит?

Никита Перфильев, программный директор сети информационных центров по атомной энергии:

Это традиционная площадка Atom Team, которая организована инжиниринговым дивизионом Госкорпорации «Росатом» и информационным центром по атомной энергии города Минска. В этом году отмечается 80-летие российской атомной промышленности, и слоган этого праздника – «Гордость, вдохновение, мечта». Здесь можно увидеть, как развивалась атомная промышленность, послушать экспертов в этой отрасли и даже порешать сложные инженерные задачи.

В увлекательной форме рассказывают здесь и о космосе. На тематической площадке собрались любители планет и тайн Вселенной. Одним интересны лекции о небесных исследованиях. У других вызывают восторг телескопы, в которые можно заглянуть. Третьи пришли, чтобы вживую увидеть и пообщаться с первой белорусской женщиной-космонавтом Мариной Василевской.

Научно-популярный праздник прошел в столице уже в седьмой раз. Мероприятие объединило более 170 участников из разных стран. Со своими достижениями и перспективными направлениями знакомили и ведущие вузы страны.

Фестиваль дает возможность познакомиться с будущим, которое создают молодые ученые в своих лабораториях. Почти треть исследователей в Национальной академии наук Беларуси – это молодежь. И задача государства – помочь им реализовать свой потенциал.

Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси:

Наука стала уже давно многодисциплинарной. И задачи многие требуют системного подхода. И то, что наша молодежь из разных направлений научных исследований начинает знакомиться, общаться между собой, мы понимаем, что это будет способствовать развитию научных исследований. Они будут знать возможности друг друга, и они будут лучше кооперироваться. Кооперация не только по необходимости, но основанная на личных добрых отношениях, она более быстрая, более эффективная.