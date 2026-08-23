Новости по тегу #Центральный ботанический сад Минска

Для детей подготовили десятки развивающих и развлекательных зон: от научных экспериментов и робототехники до творческих мастер‑классов и спортивных квестов.
Малыши и подростки могут примерить на себя роль спасателя, врача, инспектора ГАИ или заняться робототехникой, дизайном и даже попробовать диджеинг.
Цветение гортензий продлится минимум до середины сентября – если не подведет погода.
В Ботаническом саду премьера. Здесь появился изысканный кусочек Версаля, словно вы попали в гости к Людовику XVI.
Прямо под живописными кронами вековых деревьев минчане могут пройти экспресс-проверку всего организма: измерить давление, сдать базовые тесты, получить консультацию терапевта и уйти домой с личным «паспортом здоровья».
Сезон цветения длится до середины июля.
Поле пестрых цветов и настоящая фотозона. Никто не может пройти мимо красоты и не запечатлеть редкие экземпляры.
Более 100 интерактивных площадок объединили детей, родителей и всех, кто решил провести выходные в атмосфере творчества, увлекательных открытий и добрых дел. Каждый мог найти занятие по душе: от активных игр и спортивных состязаний до научных экспериментов и творческих мастер-классов.
Яркая фотозона в Ботаническом саду. Зацвели нежнейшие магнолии. Всего 10 видов, 20 сортов и 2 гибрида. Посетители в восторге.
Участники прикладывали объекты к бумаге, ткани или дереву и отпечатывали их с помощью ультрафиолетовой лампы. Овладеть навыком помогали научные сотрудники сада.
В 2026 году организаторы предложили свежий подход – вместо традиционной классификации по видам, растения сгруппированы по стихиям – воздушной, водной и каменной. Посетители могут увидеть около сотни экспонатов. Среди них – насекомоядные растения и атмосферные орхидеи.
В ближайшие недели, вплоть до середины осени, специалисты займутся тщательной обработкой деревьев от вредоносных насекомых.
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