Прямой эфир

Новости по тегу #Центральный ботанический сад Минска

«Первоклассный праздник»: в Центральном ботаническом саду проходит семейный фестиваль
23 августа 2026 10:56

«Первоклассный праздник»: в Центральном ботаническом саду проходит семейный фестиваль

В Центральном ботаническом саду проходит семейный фестиваль «Город профессий Букидс»
15 августа 2026 17:41

В Центральном ботаническом саду проходит семейный фестиваль «Город профессий Букидс»

В Ботаническом саду 6 и 7 августа организуют экскурсии по коллекции цветущих гортензий
05 августа 2026 07:20

В Ботаническом саду 6 и 7 августа организуют экскурсии по коллекции цветущих гортензий

Кусочек Версаля в Ботаническом саду! Рассказываем об экспозиции «Французский сад»
04 августа 2026 11:25

Кусочек Версаля в Ботаническом саду! Рассказываем об экспозиции «Французский сад»

Йога, зумба и медитации – фестиваль саморазвития и ЗОЖ проходит в Ботаническом саду
26 июля 2026 10:56

Йога, зумба и медитации – фестиваль саморазвития и ЗОЖ проходит в Ботаническом саду

Лавандовое поле в Ботаническом саду – нашли новую локацию для атмосферных фото
08 июля 2026 08:07

Лавандовое поле в Ботаническом саду – нашли новую локацию для атмосферных фото

В Ботаническом саду Минска зацвели пионы и ирисы – показываем эту красоту
19 июня 2026 11:43

В Ботаническом саду Минска зацвели пионы и ирисы – показываем эту красоту

В Ботаническом саду проходит семейный праздник, посвященный Дню защиты детей
01 июня 2026 07:00

В Ботаническом саду проходит семейный праздник, посвященный Дню защиты детей

В Ботаническом саду цветет магнолия – показываем красивую локацию для фото
05 мая 2026 12:50

В Ботаническом саду цветет магнолия – показываем красивую локацию для фото

Практикум по цианотипии! Серия мастер-классов прошла в Ботаническом саду
30 марта 2026 06:53

Практикум по цианотипии! Серия мастер-классов прошла в Ботаническом саду

Три стихии – выставка необычных растений открылась в Центральном ботаническом саду
19 февраля 2026 07:28

Три стихии – выставка необычных растений открылась в Центральном ботаническом саду

В Центральном ботаническом саду завершился сезон работы лимонария
02 февраля 2026 07:21

В Центральном ботаническом саду завершился сезон работы лимонария