Цифровой апгрейд белорусской медицины! Обзор новейших IT-решений

Уже сейчас юристы во всем мире возлагают определенные надежды на помощь искусственного интеллекта. К примеру, технологии ИИ способны за секунды обрабатывать огромные массивы данных, выявлять скрытые связи и находить аномалии, на поиск которых у человека ушли бы недели. То же самое касается и медицины, где задач и объемов информации не меньше, а цена ошибки очень высока. Так что помощь в этом деле не помешает. Наши врачи уже делегируют искусственному интеллекту и другим высоким технологиям часть своего функционала, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Пускают умных помощников в операционные и лаборатории, вверяют им документооборот, а в будущем хотят, чтобы ИИ разобрался с хроническими проблемами – очередями и талончиками. За цифровым обновлением нашей медицины наблюдал Глеб Прокофьев.

За одну смену врач изучает до 120 рентген-снимков. При таком ритме легко не заметить скрытую патологию. Чтобы снизить риск ошибки, минские медики начнут использовать искусственный интеллект. Пока это пилотный проект, где нейросеть страхует специалиста и обрабатывает информацию за считаные секунды.

Елена Кроткова, директор РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии:

Рентгенолог, независимо от пилотного проекта, будет просматривать и давать заключение по всем снимкам. Заключение искусственного интеллекта не может быть окончательным заключением, которое будет выдано по результатам рентгенологического обследования, только заключение врача, который несет юридическую ответственность. В рамках эксперимента медики оценят, насколько часто нейросети ставят верный диагноз. Эта версия программы нацелена на поиск туберкулеза, а следующая сможет распознавать еще и онкозаболевания, и пневмонию. Внедрение таких «умных» систем – приоритетное направление технологического развития во всех странах СНГ. Елена Кроткова:

У нас уже как пример есть опыт наших дружественных стран. Это и Армения, и Таджикистан, которые используют искусственный интеллект уже в течение четырех лет. И показывают достаточно убедительные результаты. Без бумажных медкарт и очередей: что изменится для белорусских пациентов. Читайте здесь.

Если нейросети становятся «глазами» врачей, то новые технологии в операционных – их сверхточными «руками» Три часовых сеанса – и проблема решена. Вместо скальпеля – невидимые, но мощные ударно-волновые импульсы, которые буквально в пыль дробят образования в организме пациента.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

С помощью этого мобильного оборудования происходит бесконтактное дробление камней в почках. Уникальность этой операционной – ее многофункциональность. Здесь же можно проводить и эндоскопические урологические операции.

Бесконтактная процедура напоминает работу пилота: хирург управляет процессом из защищенной пультовой с помощью джойстика и монитора. Это позволяет ювелирно точно «ловить в прицел» камни и защищает медиков от лишнего рентген-облучения. Новая высокотехнологичная операционная работает всего четыре месяца, но за это время через руки врачей здесь прошли уже более 400 пациентов.