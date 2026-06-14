Цифровой апгрейд белорусской медицины! Обзор новейших IT-решений
Уже сейчас юристы во всем мире возлагают определенные надежды на помощь искусственного интеллекта. К примеру, технологии ИИ способны за секунды обрабатывать огромные массивы данных, выявлять скрытые связи и находить аномалии, на поиск которых у человека ушли бы недели. То же самое касается и медицины, где задач и объемов информации не меньше, а цена ошибки очень высока. Так что помощь в этом деле не помешает.
Наши врачи уже делегируют искусственному интеллекту и другим высоким технологиям часть своего функционала, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Пускают умных помощников в операционные и лаборатории, вверяют им документооборот, а в будущем хотят, чтобы ИИ разобрался с хроническими проблемами – очередями и талончиками.
За цифровым обновлением нашей медицины наблюдал Глеб Прокофьев.
За одну смену врач изучает до 120 рентген-снимков. При таком ритме легко не заметить скрытую патологию. Чтобы снизить риск ошибки, минские медики начнут использовать искусственный интеллект. Пока это пилотный проект, где нейросеть страхует специалиста и обрабатывает информацию за считаные секунды.
Елена Кроткова, директор РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии:
Рентгенолог, независимо от пилотного проекта, будет просматривать и давать заключение по всем снимкам. Заключение искусственного интеллекта не может быть окончательным заключением, которое будет выдано по результатам рентгенологического обследования, только заключение врача, который несет юридическую ответственность.
В рамках эксперимента медики оценят, насколько часто нейросети ставят верный диагноз. Эта версия программы нацелена на поиск туберкулеза, а следующая сможет распознавать еще и онкозаболевания, и пневмонию. Внедрение таких «умных» систем – приоритетное направление технологического развития во всех странах СНГ.
Елена Кроткова:
У нас уже как пример есть опыт наших дружественных стран. Это и Армения, и Таджикистан, которые используют искусственный интеллект уже в течение четырех лет. И показывают достаточно убедительные результаты.
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Если нейросети становятся «глазами» врачей, то новые технологии в операционных – их сверхточными «руками» Три часовых сеанса – и проблема решена. Вместо скальпеля – невидимые, но мощные ударно-волновые импульсы, которые буквально в пыль дробят образования в организме пациента.
Глеб Прокофьев, корреспондент:
С помощью этого мобильного оборудования происходит бесконтактное дробление камней в почках. Уникальность этой операционной – ее многофункциональность. Здесь же можно проводить и эндоскопические урологические операции.
Бесконтактная процедура напоминает работу пилота: хирург управляет процессом из защищенной пультовой с помощью джойстика и монитора. Это позволяет ювелирно точно «ловить в прицел» камни и защищает медиков от лишнего рентген-облучения. Новая высокотехнологичная операционная работает всего четыре месяца, но за это время через руки врачей здесь прошли уже более 400 пациентов.
Еще одна операционная Минской областной больницы оснащена по максимуму. Интеллектуальная система записывает каждое движение врачей в цифровой архив и может транслировать операцию в прямом эфире. Это позволяет урологам посоветоваться с опытными коллегами в режиме онлайн или использовать записи в учебных целях.
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