Вместо мира – новые войны: как Дональд Трамп встречает свое 80-летие

Трамп обещает, что вот-вот ситуация разрешится и с Ираном будет подписано соглашение, а Ормузский пролив будет открыт для всех. Это может произойти уже 14 июня, что станет лучшим подарком для Президента США, который сегодня отмечает юбилей.

От Пекина и до Аккры выстраиваются новые экспортные и дипломатические пути Беларуси, но глобальное партнерство осложняют военные конфликты, которые напрямую бьют по бизнесу. Страдает логистика, срываются поставки и контракты, что мы воочию наблюдаем после закрытия Ормузского пролива, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Трампу – 80, и к этой дате он мог прийти на пике славы. Пережив покушение, пообещав мир, победив, вопреки прогнозам, за два года второго срока американский Президент многих разочаровал.

Нападение на Венесуэлу, война в Иране, угрозы Кубе, конфликт с ЕС и неспособность остановить войну в Украине стали его главными ошибками. В историю Трамп войдет не как миротворец, риелтор или шоумен, а как самый успешный игрок на рынке акций.

Сегодня мир, завтра война, потом снова мир – такие сообщения позволяют делать состояния тем, кто знает, что будет. И поскольку США остаются сверхдержавой, они могут создать напряжение в любой точке мира, чем и пользуется семья Трампа и его приближенные. Именно эти люди и есть главный актив Трампа. Его главное достижение к 80 годам в том, что он создал свой клан и ввел его в американскую элиту, таким образом обеспечив лояльность крупных IT-корпораций, криптовалютчиков, нефтяных концернов. И самое главное – эти деньги останутся в семье.