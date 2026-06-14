Честный разговор о патриотизме, современной молодежи и службе – интервью с Андреем Кривоносовым

Как воспитать настоящего патриота и почему интерес к военно-патриотическому движению растет? Об этом поговорили с гостем программы «Сенат», членом Совета Республики Андреем Владимировичем Кривоносовым. Что такое патриотизм и как его воспитать у молодежи? Анастасия Лавринчук, СТВ:

Патриотическое воспитание является одним из приоритетов государственной политики. Что вы как человек военный, сенатор вкладываете в понятие патриотизма и как его воспитать у молодого поколения?

Андрей Кривоносов, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Патриотизм в моем понимании – это когда человек ощущает любовь к близким, к родным, к друзьям, к своему обществу, окружению, к своей земле, на которой ты сейчас ходишь, к своей Родине. Самые яркие проявления патриотизма происходят, когда ты болеешь на международных соревнованиях за свою команду, за команду своей страны. Но все это должно происходить не по наитию, неслучайно. В Республике Беларусь выстроена система военно-патриотического воспитания. С самого детства идет подготовка патриота, подготовка кадров. И до самой армии осуществляются эти мероприятия. Потом включаются военные комиссариаты. Пошла армия, Вооруженные силы. Тут уже настоящая идет учебно-боевая работа. Поработали, заработали военно-учетную специальность, поработали отцы-командиры и идеологи. Вышел подготовленный патриот, который умеет с оружием в руках защищать нашу мирную жизнь. Современная армия и настрой молодежи на службу

Андрей Кривоносов:

На сегодня я могу сказать одно: ребята идут в армию уже осознанно. 30-35 % молодых людей идут туда целенаправленно, чтобы после получения военно-учетной специальности можно было пойти на службу по контракту. Некоторые посмотрят, как служится, поступают в военно-учебные заведения, чтобы стать в строй в офицерский состав. Подавляющее большинство – просто законопослушные граждане, которые четко понимают, что служба в армии необходима не только ему, но это нужно его близким, родным, нужно государству, нужно своей Родине. 22 июня – 85 лет с начала Великой Отечественной войны. Какое значение для белорусов сегодня имеет эта дата?

Андрей Кривоносов:

Для меня это дата начала большой-большой трагедии, не зря же назвали Великая Отечественная война. В этот день мы вспоминаем всех тех людей, которые встали на защиту своей Родины. Мы вспоминаем то мирное население, которое пережило этот геноцид. Вспоминаем тех малолетних детей, которые могли стать элитой нашего общества, которые могли развивать. На сегодня количество белорусов именно таково, потому что это последствия войны, потому что каждый третий белорус был в этом горниле огня уничтожен. А представьте, сколько могли они потомков после себя оставить. И наш народ принял на себя это, одержал Великую Победу и начал отстраивать заново из пепла свою страну.

Андрей Кривоносов:

На это тоже ушло много времени. Посмотрите, какая красивая сегодня Беларусь. Это все наши усилия. А 22 июня – это скорбный день для всех белорусов. И мы чтим ту память, ту возможность вспомнить наших предков добрым словом, потому что только благодаря им сегодня мы живем под мирным небом. «Это уникальный проект». Кривоносов о проекте «Поезд памяти» Анастасия Лавринчук:

22 июня в 5-й раз стартует проект Совета Республики и Совета Федерации «Поезд памяти». В чем его главная ценность для молодежи и как он изменился за эти годы?

Андрей Кривоносов:

«Поезд памяти» – это уникальный проект. По моему мнению, люди, которые приняли такое решение, придумали его, – это гениальные люди. Этот поезд помогает молодым людям, которые уже родились в своих суверенных странах, не в Советском Союзе, показать им общую историю. Вы представьте, каждый год по 200 человек из 15 республик бывшего Советского Союза собираются вместе и ездят по историческим местам Великой Отечественной войны. Общаются с людьми, смотрят мемориалы. Экскурсоводы, гиды очень хорошо с ними работают. При этом подбираются нормальные наставники и воспитатели, которые доносят всю информацию. И самое интересное, они же в этом поезде не живут по квартирам своим. Вперемешку все живут вместе, общаются. И это очень дорого стоит. Какой потенциал имеет военно-патриотический туризм в Беларуси? Мнение

Андрей Кривоносов:

Обратимся к программе социально-экономического развития нашей страны на очередную пятилетку. Там четко указано, что туристическая отрасль должна приносить свой необходимый вклад в социально-экономическое развитие страны. И часть этого туристического задела – это военно-патриотический туризм. Он у нас есть. Конечно, не так массово и огромно, чтобы влиять на экономику, но хотелось бы, чтобы это происходило.