Почему США и Иран не могут договориться? Честный разбор

Но все это предварительные условия. Только получив доступ к замороженным счетам, Иран готов продолжать контакты, чтобы открыть Ормузский пролив, а также решить судьбу ядерной программы.

Что касается ситуации в Ормузском проливе и будущей сделки, то уже известны требования обеих сторон. Иран хочет прекратить войну на всех фронтах, включая Ливан, требует снять морскую блокаду, вернуть доступ к замороженным активам и ждет помощь в 300 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока же видимого прогресса нет. США продолжают воздушные удары, Израиль ведет наземные бои в Ливане, Иран запускает дроны и ракеты. Ни в западном блоке, ни в иранском руководстве нет единой позиции по поводу сделки. Стратегия Нетаньяху – поддерживать конфликт на медленном огне, чтобы сохранять власть и зарабатывать на оборонных заказах. Трамп создает неопределенность, чтобы играть на рынках, продавать и покупать акции. А внутри Ирана центр силы смещается в сторону КСИР, которым, конечно, важно снятие санкций, но которые не готовы идти на глобальные уступки Западу. КСИР, очевидно, как только Иран откажется от ядерной программы, против страны возобновят войну.

Сейчас мир в регионе больше зависит не от соглашений США-Иран, а от соседних стран: они не готовы предоставить свою территорию для наземной операции, потому что Иран еще очень силен и, кроме Ормузского, может перекрыть еще и Баб-эль-Мандебский пролив. Его называют «воротами» к Суэцкому каналу. Вместе они формируют кратчайший морской маршрут между Европой и Азией.

Через эту точку проходит около 12 % всего мирового торгового оборота, до 30 % контейнерных перевозок и миллионы баррелей нефти каждый день.

Но более глобальная проблема в том, что, даже если большую сделку заключат, в регионе продолжат действовать прокси-силы, связанные с Израилем и Ираном. Три месяца перемирия показали, что ирано-американские переговоры не распространяются на действия прокси, а значит, любое соглашение может быть нарушено в любой момент.