«Жителю Беларуси должно быть всё равно». Почему Европа не признаёт выборы, поговорили с экспертом

Екатерина Забенько, СТВ: С огромным удовольствием приветствую в нашей студии Фарида Закирова. Это эксперт в сфере конституционного права, в прошлом международный наблюдатель на выборах в Узбекистане и в Германии. Фарид, сразу хочу вас спросить как у человека, который участвовал в выборах депутатов Европарламента, о таком недружественном шаге с их стороны. Выборы в Беларуси еще не состоялись, а они уже признали их нелегитимными. Как вы можете это прокомментировать?

Фарид Закиров, представитель агентства Laurea Germania, эксперт в сфере избирательного права:

Здесь на самом деле очень сложная процедура сама по себе. И я так думаю, что однозначно ответить на этот вопрос будет очень сложно. Но попытаюсь вам это расписать вот так. Да, на самом деле я пользовался своим активным избирательным правом. В прошлом году, в июне, также в тот же самый день, я был заместителем председателя участковой избирательной комиссии в городе Бремен по выборам депутатов Европарламента в Европейский парламент.

Екатерина Забенько:

Вы знаете эту систему изнутри. Чем руководствуются?

Фарид Закиров:

В настоящее время ситуация в мире достаточно сложная. Геополитически она тяжелейшая. И поэтому некоторые решения, которые принимаются в Брюсселе, в Люксембурге, в Страсбурге, они не всегда являются юридически обоснованными, иногда они являются идеологическими решениями. И если эти решения принимаются, что даже, скажем так, не совсем деликатно может смотреться на самом деле, они тем не менее принимаются. Почему? Потому что существует определенная позиция, которой следует Европейский союз. А Европейский союз следует процессу следующему. Есть страны, где они считают, что это правильно, и есть страны, где они считают, что это неправильно. И в соответствии с этим они принимают все решения. Вот и все.