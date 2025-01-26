За Лукашенко на выборах в Беларуси проголосовали 86,82% избирателей – ЦИК подвёл предварительные итоги

Предварительная информация о количестве голосов избирателей, поданных за каждого кандидата в Президенты Республики Беларусь:
Гайдукевич Олег Сергеевич – 2,02 %;
Канопацкая Анна Анатольевна – 1,86 %;
Лукашенко Александр Григорьевич – 86,82 %;
Сыранков Сергей Александрович – 3,21 %;
Хижняк Александр Николаевич – 1,74 %;
Против всех – 3,60 %.
Итоговая пресс-конференция ЦИК Беларуси «О предварительных итогах выборов Президента Республики Беларусь» состоится 27 января в 11:00 в Информационном центре ЦИК Беларуси.