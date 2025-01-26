За Лукашенко на выборах в Беларуси проголосовали 86,82% избирателей – ЦИК подвёл предварительные итоги

«Жителю Беларуси должно быть всё равно». Почему Европа не признаёт выборы, поговорили с экспертом

«Депутаты Европарламента принимают решения, но они совершенно никак не влияют на жизнь в Республике Беларусь. Потому что Республика Беларусь – суверенное государство, которое само определяет свою внутреннюю и внешнюю политику».