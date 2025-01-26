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За Лукашенко на выборах в Беларуси проголосовали 86,82% избирателей – ЦИК подвёл предварительные итоги

26 января 2025 23:42
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За Лукашенко на выборах в Беларуси проголосовали 86,82% избирателей – ЦИК подвёл предварительные итоги-0

Предварительная информация о количестве голосов избирателей, поданных за каждого кандидата в Президенты Республики Беларусь:

Гайдукевич Олег Сергеевич – 2,02 %;

Канопацкая Анна Анатольевна – 1,86 %;

Лукашенко Александр Григорьевич – 86,82 %;

Сыранков Сергей Александрович – 3,21 %;

Хижняк Александр Николаевич – 1,74 %;

Против всех – 3,60 %.

Итоговая пресс-конференция ЦИК Беларуси «О предварительных итогах выборов Президента Республики Беларусь» состоится 27 января в 11:00 в Информационном центре ЦИК Беларуси.

# Выборы в Беларуси

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