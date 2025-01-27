Наблюдатель из Бразилии: хотел увидеть правду и был приятно поражён – люди счастливы

За выборами в Беларуси следило все международное сообщество. А в стране мониторинг всех этапов избирательного процесса вели 486 международных наблюдателей из более чем 50 государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За выборами в Беларуси следило все международное сообщество. А в стране мониторинг всех этапов избирательного процесса вели 486 международных наблюдателей из более чем 50 государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уровень организации выборов получил высокую оценку экспертного сообщества. Хотя западная пропаганда высказывается в адрес электоральной кампании критически и вовсе призывает не признавать результаты голосования, наблюдатели отмечают – выборы в Беларуси соответствуют всем международным электоральным нормам.
Лукас Лейнорз Же Алмейда, международный наблюдатель на выборах Президента Беларуси (Бразилия):
Я прибыл в Беларусь в качестве наблюдателя, хотел увидеть правду. И был приятно поражен: люди счастливы, они политически сознательны и самостоятельно приходят голосовать. Мы наблюдаем действительно демократический процесс. Во многих западных странах все иначе.
Ивана Стоматович, международный наблюдатель на выборах Президента Беларуси (Сербия):
Поговорили с наблюдателями вместе и ничего плохого сказать не можем. Все в порядке, люди голосуют.
Отметили эксперты и высокие показатели явки избирателей. Такие цифры есть далеко не во всех странах. Это яркий индикатор заинтересованности белорусского народа в том, чтобы решать свою судьбу самостоятельно, без чужой подсказки.
Эдикас Ягелавичюс, международный наблюдатель на выборах Президента Беларуси (Литва):
Люди хотят идти на выборы, поэтому и явка большая. Потому что я у председателей спрашивал: примерно сколько людей, много ли идут. Они говорят, что где-то, может быть, даже под 90 %. Я таких цифр никогда раньше не слышал. Если сравнить с Литвой, то там в лучшем случае приходят 50 % жителей проголосовать. Так что в этом плане в Республике Беларусь мне гораздо больше понравилось, чем в Литве.
Международные наблюдатели представляли СНГ, ШОС, а также ряд государств Европы, Азии и Африки. Помимо них, мониторинг избирательного процесса вели национальные эксперты – около 45 тысяч человек.