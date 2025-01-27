Наблюдатель из Бразилии: хотел увидеть правду и был приятно поражён – люди счастливы

За выборами в Беларуси следило все международное сообщество. А в стране мониторинг всех этапов избирательного процесса вели 486 международных наблюдателей из более чем 50 государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уровень организации выборов получил высокую оценку экспертного сообщества. Хотя западная пропаганда высказывается в адрес электоральной кампании критически и вовсе призывает не признавать результаты голосования, наблюдатели отмечают – выборы в Беларуси соответствуют всем международным электоральным нормам.

Лукас Лейнорз Же Алмейда, международный наблюдатель на выборах Президента Беларуси (Бразилия):

Я прибыл в Беларусь в качестве наблюдателя, хотел увидеть правду. И был приятно поражен: люди счастливы, они политически сознательны и самостоятельно приходят голосовать. Мы наблюдаем действительно демократический процесс. Во многих западных странах все иначе.

Ивана Стоматович, международный наблюдатель на выборах Президента Беларуси (Сербия):

Поговорили с наблюдателями вместе и ничего плохого сказать не можем. Все в порядке, люди голосуют. Отметили эксперты и высокие показатели явки избирателей. Такие цифры есть далеко не во всех странах. Это яркий индикатор заинтересованности белорусского народа в том, чтобы решать свою судьбу самостоятельно, без чужой подсказки.