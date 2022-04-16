«Для меня это чудо». Дочь Николая Корженевского о рябиновой аллее в честь её отца

Галина Корженевская:

Совпадение удивительное. Около дома папы, Николая Константиновича Корженевского, стояла рябина, и она украшала все дни нашего существования и этого дома. Вокруг нас. И тут вдруг рябина. Для меня это чудо. Пришла, чтобы поцеловать руки тех людей, которые пришли сегодня работать, чтобы оставить своим детям уже в свою очередь память о тех, кто жили и работали, чтобы мы могли это все делать.