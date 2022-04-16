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«Для меня это чудо». Дочь Николая Корженевского о рябиновой аллее в честь её отца

16 апреля 2022 08:35
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Новости Беларуси. Рябиновая аллея 16 апреля появилась в Октябрьском районе Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 18 деревьев высадили в память об одном из организаторов минского подполья – Николае Корженевском. Участие в посадке приняла дочь героя.  

«Для меня это чудо». Дочь Николая Корженевского о рябиновой аллее в честь её отца -1

Галина Корженевская:  
Совпадение удивительное. Около дома папы, Николая Константиновича Корженевского, стояла рябина, и она украшала все дни нашего существования и этого дома. Вокруг нас. И тут вдруг рябина. Для меня это чудо. Пришла, чтобы поцеловать руки тех людей, которые пришли сегодня работать, чтобы оставить своим детям уже в свою очередь память о тех, кто жили и работали, чтобы мы могли это все делать.  

«Для меня это чудо». Дочь Николая Корженевского о рябиновой аллее в честь её отца -4

На посадке аллеи трудились активисты БРСМ, а также администрация района. В будущем ухаживать за деревьями предстоит школьникам.  

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# Субботники в Беларуси # общество # Галина Корженевская # Николай Корженевский # Фотофакт

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