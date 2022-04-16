Буллинг в семье и на просторах Сети. Какое наказание за это предусмотрено?
Новости Беларуси. На неделе прошла акция «Дом без насилия». Каждое четвертое убийство или телесные повреждения совершают совместно проживающие, и жертвами бытовых преступлений чаще всего становятся женщины, но бывают и мужчины. Нередко домашние тираны издеваются и годами, в результате пострадавшие получают не только телесные, но и психологические травмы. Эти последствия уже неизлечимы, особенно если речь идет о детях, сообщили в программе «Большой город» на СТВ.
«Он приносил дочери в комнату мышь, крыс». История развода, которая закончилась психологическими травмами, – подробности здесь.
Кристина Сущеня, СТВ:
Такая сложная, мне кажется, затянувшаяся история. У нас как раз есть видео, как родной отец выселяет дочь. Дмитрий Юрьевич, какая ответственность предусмотрена за такую травлю? Казалось бы, родной отец и родная дочь.
Дмитрий Мелешко, руководитель группы организации работы инспекции по делам несовершеннолетних ГУВД Мингорисполкома:
Мы видим взаимоотношения в семье. Какие могут быть последствия в таком поведении? Это банальное лишение родительских прав. Если отец перешел определенную грань, то здесь уже вмешиваемся мы, сотрудники органов внутренних дел. Если речь идет о тех же телесных повреждениях, то тогда либо административная ответственность, либо, в зависимости от тяжести причиненных телесных повреждений, возможна и уголовная ответственность. Речь может идти и об оскорблениях, если он в социальных сетях, прилюдно, в том же учреждении образования, высказывался в отношении девочки и поступило определенное обращение, то тогда он может быть привлечен к административной ответственности.
Илона Волынец, СТВ:
Если мы вернемся к теме детского буллинга. Когда в интернете ребенок травит ребенка, есть доказательства – переписка в соцсетях, то можно ли привлечь к ответственности родителей этого ребенка?
Дмитрий Мелешко:
Можно, если поступит соответствующее обращение в органы внутренних дел. Будет проведена проверка, и в случае, если подтвердится факт, а ребенок не достиг возраста привлечения ответственности, то протокол составляется в отношении родителей. Если их двое, то привлекаются к ответственности тоже двое.
Кристина Сущеня:
Факт травли есть. Куда нужно обращаться?
Ольга Воронько, психолог первичного приема и помощи семье в кризисной ситуации Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей:
У ребенка есть возможность обратиться даже анонимно и поговорить со специалистами. Есть Республиканская «Детская телефонная линия», она круглосуточная, и ребенок может позвонить. В Минске есть также «Телефон доверия» для детей и подростков: 263-03-03. Иногда страшно позвонить и сказать, поэтому он может написать, есть сайт POMOGUT.BY, там есть чат, он тоже абсолютно анонимный. Ребенок туда пишет, и работают психологи, специалисты. Этот чат тоже работает круглосуточно.
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