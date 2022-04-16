Буллинг в семье и на просторах Сети. Какое наказание за это предусмотрено?

Новости Беларуси. На неделе прошла акция «Дом без насилия». Каждое четвертое убийство или телесные повреждения совершают совместно проживающие, и жертвами бытовых преступлений чаще всего становятся женщины, но бывают и мужчины. Нередко домашние тираны издеваются и годами, в результате пострадавшие получают не только телесные, но и психологические травмы. Эти последствия уже неизлечимы, особенно если речь идет о детях, сообщили в программе «Большой город» на СТВ. «Он приносил дочери в комнату мышь, крыс». История развода, которая закончилась психологическими травмами, – подробности здесь.

Кристина Сущеня, СТВ:

Такая сложная, мне кажется, затянувшаяся история. У нас как раз есть видео, как родной отец выселяет дочь. Дмитрий Юрьевич, какая ответственность предусмотрена за такую травлю? Казалось бы, родной отец и родная дочь.

Дмитрий Мелешко, руководитель группы организации работы инспекции по делам несовершеннолетних ГУВД Мингорисполкома:

Мы видим взаимоотношения в семье. Какие могут быть последствия в таком поведении? Это банальное лишение родительских прав. Если отец перешел определенную грань, то здесь уже вмешиваемся мы, сотрудники органов внутренних дел. Если речь идет о тех же телесных повреждениях, то тогда либо административная ответственность, либо, в зависимости от тяжести причиненных телесных повреждений, возможна и уголовная ответственность. Речь может идти и об оскорблениях, если он в социальных сетях, прилюдно, в том же учреждении образования, высказывался в отношении девочки и поступило определенное обращение, то тогда он может быть привлечен к административной ответственности. Илона Волынец, СТВ:

Если мы вернемся к теме детского буллинга. Когда в интернете ребенок травит ребенка, есть доказательства – переписка в соцсетях, то можно ли привлечь к ответственности родителей этого ребенка?