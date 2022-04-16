«Это для нас большая честь». Александр Турчин поучаствовал в обновлении памятника Василию Чеботарёву

Новости Беларуси. Апрельскую традицию поддерживают жители Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Апрельскую традицию поддерживают жители Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так председатель Миноблисполкома Александр Турчин поучаствовал в обновлении памятника Василию Чеботареву в Крупском районе. Герой Советского Союза, в годы Великой Отечественной войны мужественно отбивал переправу возле реки Бобр и пожертвовал жизнью, чтобы его бригада справилась с поставленной задачей.
Памятник Василию Чеботареву стал центром мемориального комплекса. Здесь воссоздали участок фронтовой полосы обороны с окопами, землянками, траншеями и огневыми позициями. Глава Миноблисполкома совместно с руководством района и активистами обновили укрепления окопов, крыши землянок, убрали пожухлую листву с территории. А также возложили цветы к монументу.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Есть такие места, которые посещает огромное количество людей в силу, может быть, месторасположения. А есть такие обелиски, где не всегда много людей. На мой взгляд, память не должна быть избирательной. Сегодня наш скромный вклад нашей небольшой команды поправит этот объект. Это для нас большая честь.
В Минской области насчитывается почти две тысячи воинских захоронений и мемориалов. Во время апрельских работ усилиями жителей региона все они будут благоустроены.
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