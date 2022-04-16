«Это для нас большая честь». Александр Турчин поучаствовал в обновлении памятника Василию Чеботарёву

Новости Беларуси. Апрельскую традицию поддерживают жители Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так председатель Миноблисполкома Александр Турчин поучаствовал в обновлении памятника Василию Чеботареву в Крупском районе. Герой Советского Союза, в годы Великой Отечественной войны мужественно отбивал переправу возле реки Бобр и пожертвовал жизнью, чтобы его бригада справилась с поставленной задачей.

Памятник Василию Чеботареву стал центром мемориального комплекса. Здесь воссоздали участок фронтовой полосы обороны с окопами, землянками, траншеями и огневыми позициями. Глава Миноблисполкома совместно с руководством района и активистами обновили укрепления окопов, крыши землянок, убрали пожухлую листву с территории. А также возложили цветы к монументу.