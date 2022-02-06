Кубраков: мы сделали выводы с учётом провокаций 2020 года, которые были в отношении председателей избиркомов

Новости Беларуси. Работа избирательных комиссий идет строго по календарному плану по подготовке и проведению референдума, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Утвержден он Центризбиркомом.
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К 21 февраля все должно быть готово. 22 числа начнется досрочное голосование, которое продлится до 26 февраля включительно. Тех, кто потирает ладоши и строит план на срыв референдума, вынуждены огорчить. Ситуация в стране под контролем правоохранителей. Заверил – министр МВД.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Мы сделали выводы при обеспечении охраны общественного порядка не только на избирательных участках, но и в целом в городах и сельской местности нашей Республики с учетом тех вопросов, которые были в 2020 году. Тех провокаций, которые были в отношении председателей участковых избирательных комиссий, членов. Особенно председателям участковых комиссий я хочу сказать: уважаемые коллеги, не беспокойтесь, ваше дело правое. И безопасность, в том числе и ваша личная безопасность, нами будет обеспечена в полном объеме. Мы уже работаем. Даже малейшие какие-то провокации в ваш адрес будут быстро и оперативно пресекаться.
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