Кубраков: мы сделали выводы с учётом провокаций 2020 года, которые были в отношении председателей избиркомов

Новости Беларуси. Работа избирательных комиссий идет строго по календарному плану по подготовке и проведению референдума, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Утвержден он Центризбиркомом.

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К 21 февраля все должно быть готово. 22 числа начнется досрочное голосование, которое продлится до 26 февраля включительно. Тех, кто потирает ладоши и строит план на срыв референдума, вынуждены огорчить. Ситуация в стране под контролем правоохранителей. Заверил – министр МВД.