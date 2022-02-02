16 февраля белорусы получат приглашения на референдум. Как будет проходить голосование?

Новости Беларуси. Уже 16 февраля избиратели начнут получать приглашения для участия в референдуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только на базе 14-й гимназии Гомеля, где организуют сразу два участка, свое мнение по поводу обновленного проекта Конституции смогут выразить более 3 тысяч человек. 977 участков для голосования уже созданы. Как идет подготовка к референдуму в Гомельской области? – читайте здесь.

Непосредственно места, столы будут расставлены для членов избирательной комиссии. Как правило, здесь находится средство связи, поэтому здесь председатель и секретарь находятся. И вот здесь располагаются наблюдатели. К концу недели завершится процесс формирования участковых комиссий. Готовность представителей избиркомов к работе ЦИК проверит за день до начала досрочного голосования. Такая возможность тоже будет, оно начнется 22 февраля. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, голосовать досрочно предпочтительнее. Это позволит разграничить потоки людей. Кстати, кампанию проведут с соблюдением всех профилактических мер: рекомендуют соблюдать масочный режим. В наличии – дезсредства, обязательно – проветриваемые кабинки.

Ирина Авчинникова, директор гимназии № 14 Гомеля:

Избиратели привыкли, с большой радостью к нам идут. Для этого мы непосредственно оборудовали и места для того, чтобы показать наши достижения. И наши родители, наши бабушки, дедушки прежде всего – это наши избиратели. Они очень интересуются жизнью гимназии. Подготовка к референдуму идет согласно ранее утвержденному Центризбиркомом графику. Вместе белорусы продолжают обсуждать новации в Основной закон. Встречи с экспертами, депутатами и представителями местной вертикали власти проходят в трудовых коллективах. Если анализировать отзывы – людей по-настоящему волнуют будущее нашего государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Обновленная Конституция создаст правовые основы для повышения устойчивости и эффективности работы органов власти и управления, поставит точку в дискуссиях о форме правления. При этом важно понимать, что концентрация президентской власти в таком объеме уже не требуется. И поверьте мне, очень сложно будет будущим президентам такую концентрацию нести на своих плечах. Новым субъектом политики станет Всебелорусское народное собрание, это будет высший представительный орган в стране, который совместит в себе традиции лучших практик белорусского народовластия. На протяжении более четверти века этот институт зарекомендовал себя настоящим народным вече, он уже есть, мы ничего не выдумываем. Пришло время сделать его конституционным. Когда пройдет досрочное голосование на референдуме? Часы работы избирательных комиссий – читайте здесь. Референдум пройдет в соответствии с национальным законодательством. Международные миссии экспертов тоже приглашены. Например, наблюдатели от СНГ уже приступили к мониторингу.