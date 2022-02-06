Лихорадка держится более трёх суток. Когда ребёнка с «омикроном» обязательно вести к доктору?

Новости Беларуси. В этот раз коронавирус взялся и за детей. Врачи отмечают, что юных пациентов с «омикроном» стало больше по сравнению с другими штаммами. В Беларуси продолжается вакцинация подростков с 12 до 17 лет. Только в Минске прививку получили около 3 000 детей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как «омикрон» протекает у самых юных, как его лечить и что предпринять родителям?
Обсудим подробнее эти и другие вопросы с заведующим отделением 6-й детской поликлиники Минска, врачом-педиатром Кириллом Савостенко.
Ольга Коршун, СТВ:
Все мы боимся даже не вируса, а последствий. Мы знаем, что были случаи, когда у детей мультивоспалительный синдром как одно из последствий коронавируса. Расставьте какие-то триггерные точки, когда родителям бить тревогу и обязательно идти к врачу с возможным попаданием в стационар, а когда надо просто спокойно себя вести, просто любить и лечить ребенка.
Кирилл Савостенко, заведующий отделением 6-й детской поликлиники Минска:
Есть группа детей старше 10 лет, у которых фиксируются случаи развития тяжелого течения коронавирусной инфекции, которое в некоторых случаях заканчивается развитием мультисистемного воспалительного синдрома, требующего госпитализации в стационар.
На что необходимо обратить внимание родителей? Первое. Если лихорадка, повышенная температура тела держится более трех суток. Если мы говорим про детей до года, это отказ от груди. Либо, если ребенок на смешанном вскармливании, отказ от бутылочки. Это кряхтение, это участие в акте дыхания вспомогательной мускулатуры, то есть признаки дыхательной недостаточности. Это тахипноэ (учащение дыхательных движений), тахикардия (учащение сердечных сокращений). Это те признаки, на которые необходимо родителям обращать внимание и обращаться за медицинской помощью.
Будут ли в Беларуси прививать дошкольников от коронавируса? Рассказал завотделением поликлиники Минска (здесь подробнее).