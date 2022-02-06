Лихорадка держится более трёх суток. Когда ребёнка с «омикроном» обязательно вести к доктору?

Новости Беларуси. В этот раз коронавирус взялся и за детей. Врачи отмечают, что юных пациентов с «омикроном» стало больше по сравнению с другими штаммами. В Беларуси продолжается вакцинация подростков с 12 до 17 лет. Только в Минске прививку получили около 3 000 детей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как «омикрон» протекает у самых юных, как его лечить и что предпринять родителям?

Обсудим подробнее эти и другие вопросы с заведующим отделением 6-й детской поликлиники Минска, врачом-педиатром Кириллом Савостенко.

Ольга Коршун, СТВ:

Все мы боимся даже не вируса, а последствий. Мы знаем, что были случаи, когда у детей мультивоспалительный синдром как одно из последствий коронавируса. Расставьте какие-то триггерные точки, когда родителям бить тревогу и обязательно идти к врачу с возможным попаданием в стационар, а когда надо просто спокойно себя вести, просто любить и лечить ребенка.