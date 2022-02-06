Особое внимание тем, кто придёт впервые. Более 700 тысяч избирателей примут участие в референдуме в Витебской области

Новости Беларуси. Что дальше в планах Центральной избирательной комиссии и как проходит подготовка к референдуму на севере страны? В рабочий процесс внедрился Виктор Пралич, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

До всенародного голосования осталось ровно три недели. Сейчас активно идет подготовка к знаковой дате. Причем сразу по нескольким направлениям – событие историческое.

Уже утвержден текст приглашения на референдум. К примеру, в Витебской области пригласительный тираж составит более полумиллиона. С указанием даты, времени и адреса участка для голосования в основной день. Также напоминание о возможности проголосовать досрочно.

Дмитрий Хома, председатель Витебской областной комиссии по республиканскому референдуму по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь:

Информационная работа сегодня проводится достаточно широко. В средствах массовой информации, посредством размещения агитматериалов. Сложно допустить, что кто-то не знает, что будет референдум, но вместе с тем информационные плакаты, разъяснительная работа о том, что состоится 27 февраля референдум, она проводится.

Приступают к своим обязанностям и участковые комиссии. Избраны председатели, заместители и секретари. В их составе – представители общественных организаций, трудовых коллективов, политических партий. Уже с понедельника они приступят к своим обязанностям: особое внимание тем, кто придет на референдум впервые, организация участков, дежурства.

Кристина Лыхолат, председатель участковой комиссии участка для голосования № 6 Городка:

Все члены комиссии – это грамотные, ответственные, дисциплинированные люди. Умеют работать в команде. Перед нами стоит огромная задача – провести референдум в соответствии с действующим законодательством. Все мы понимаем, что это очень важное политическое мероприятие, от которого зависит будущее не только нас, но и наших детей, чтобы мы все жили в нашей независимой Беларуси.

В Городокском аграрно-техническом колледже – участок для голосования один из крупнейших в районе.

Валентина Поляничко, председатель участковой комиссии Баграмяновского участка № 1 Городка:

Участок наш первый. Находится в таком месте, что никто не пройдет мимо. Поэтому с удовольствием мы готовим это, чтобы для людей это был праздник. Заранее мы будем готовить концертную программу. Кубраков: мы сделали выводы с учетом провокаций 2020 года, которые были в отношении председателей избиркомов (здесь подробности). Только в Витебской области, по предварительным спискам, в референдуме примут участие более 700 тысяч избирателей.

Владимир Бабичев, первый секретарь Витебского областного комитета БРСМ:

Сегодня каждый молодой гражданин Республики Беларусь, по крайней мере в Витебской области, действительно хочет проголосовать за новую Конституцию, которую сегодня диктует время. Время современных реалий и перспектив, время современной Беларуси, суверенной Беларуси, в которой мы сегодня живем.