Как проголосовать на референдуме, если болеешь коронавирусом? Минздрав и ЦИК определили алгоритм действий

Новости Беларуси. С соблюдением противоэпидемических мер в Беларуси пройдет референдум по изменениям в Конституцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Медики прогнозируют, что очередная волна коронавируса может продержаться полтора-два месяца.

Возможность принять участие в голосовании будет предоставлена всем гражданам, обладающих избирательным правом. В том числе заболевшие COVID-19 или находящиеся на самоизоляции смогут выразить свое мнение. Алгоритм действий в таких ситуациях определили ЦИК и Минздрав.