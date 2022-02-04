Как проголосовать на референдуме, если болеешь коронавирусом? Минздрав и ЦИК определили алгоритм действий
Новости Беларуси. С соблюдением противоэпидемических мер в Беларуси пройдет референдум по изменениям в Конституцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Медики прогнозируют, что очередная волна коронавируса может продержаться полтора-два месяца.
Возможность принять участие в голосовании будет предоставлена всем гражданам, обладающих избирательным правом. В том числе заболевшие COVID-19 или находящиеся на самоизоляции смогут выразить свое мнение. Алгоритм действий в таких ситуациях определили ЦИК и Минздрав.
Итак, гражданам с коронавирусной инфекцией необходимо обращаться в участковые комиссии по месту регистрации и сообщать о своем желании голосовать по месту нахождения. Члены комиссии, прибывающие для голосования на дому, будут в защитной одежде и средствах защиты органов дыхания, зрения и рук. По возможности процедура будет осуществляться без входа в жилое помещение. Госпитализированные пациенты с COVID-19 смогут проголосовать в отделениях.