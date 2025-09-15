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Новости по тегу #Дмитрий Хома

В Витебском государственном аграрно-техническом колледже открылось новое учебное пространство
15 сентября 2025 07:58

В Витебском государственном аграрно-техническом колледже открылось новое учебное пространство

Чашники готовятся принять «Дожинки» – рассказываем, как изменился город к празднику
25 августа 2025 06:32

Чашники готовятся принять «Дожинки» – рассказываем, как изменился город к празднику

В Беларуси подводят итоги голосования на выборах Президента
29 января 2025 07:19

В Беларуси подводят итоги голосования на выборах Президента

Председатели комиссий оценили работу сотрудников МВД: было важно чувствовать себя в безопасности
26 февраля 2024 19:49

Председатели комиссий оценили работу сотрудников МВД: было важно чувствовать себя в безопасности

Кубраков: мы сделали выводы с учётом провокаций 2020 года, которые были в отношении председателей избиркомов
06 февраля 2022 16:37

Кубраков: мы сделали выводы с учётом провокаций 2020 года, которые были в отношении председателей избиркомов

Особое внимание тем, кто придёт впервые. Более 700 тысяч избирателей примут участие в референдуме в Витебской области
06 февраля 2022 16:33

Особое внимание тем, кто придёт впервые. Более 700 тысяч избирателей примут участие в референдуме в Витебской области

Дмитрий Хома: Алгоритм проверки подписей чётко изложен в Избирательном кодексе и одинаков для всех
01 июля 2020 13:33

Дмитрий Хома: Алгоритм проверки подписей чётко изложен в Избирательном кодексе и одинаков для всех

Подготовка к «WorldSkills-2019»: в Витебске стартовал этап национального отбора
14 марта 2018 06:38

Подготовка к «WorldSkills-2019»: в Витебске стартовал этап национального отбора

06 сентября 2012 18:10

Около 4 тысяч человек собрала акция БРСМ в Витебске