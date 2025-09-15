Новости по тегу #Дмитрий Хома

Оснащенная лаборатория позволит изучать самые современные технологии газовой области сразу по нескольким специальностям.
К главному празднику тружеников сельской нивы планируют отремонтировать более 100 объектов.
Более 570 тысяч человек поддержали Александра Лукашенко в Гродненской области. Процесс голосования был максимально открытым.
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