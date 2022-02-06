Как дети переносят «омикрон»? Врач назвал отличительные симптомы этого штамма коронавируса

Новости Беларуси. В этот раз коронавирус взялся и за детей. Врачи отмечают, что юных пациентов с «омикроном» стало больше по сравнению с другими штаммами. В Беларуси продолжается вакцинация подростков с 12 до 17 лет. Только в Минске прививку получили около 3 000 детей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Как «омикрон» протекает у самых юных, как его лечить и что предпринять родителям? Обсудим подробнее эти и другие вопросы с заведующим отделением 6-й детской поликлиники Минска, врачом-педиатром Кириллом Савостенко.
Ольга Коршун, СТВ:
Как дети переносят «омикрон»? Отличается течение коронавируса с этим штаммом от того, как взрослые болеют?
Кирилл Савостенко, заведующий отделением 6-й детской поликлиники Минска:
«Омикрон» массово передается, им заражаются быстрее, им заражаются больше по количеству взрослого и детского населения, но протекает он легче. Это во-первых. Во-вторых, жалобы. Если мы смотрели первую волну, вторую, третью, при циркуляции иных штаммов коронавирусной инфекции, жалобы были больше заточены, как при острой респираторной вирусной инфекции. Сейчас спектр жалоб и симптомов, характерных для коронавирусной инфекции штамма «омикрон», расширился. Не только проявление симптомов респираторной инфекции (лихорадка, кашель), но и ринорея, миалгия, кожные высыпания. И очень часто мы фиксируем у детей желудочно-кишечные проявления: диарея, рвота. У детей до года очень часто жалобы на желудочно-кишечные проявления. Обращаются родители. Мы фиксируем, что в большинстве случаев это именно «омикрон».
Будут ли в Беларуси прививать дошкольников от коронавируса? Рассказал завотделением поликлиники Минска (здесь подробнее).