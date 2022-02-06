Как дети переносят «омикрон»? Врач назвал отличительные симптомы этого штамма коронавируса

Новости Беларуси. В этот раз коронавирус взялся и за детей. Врачи отмечают, что юных пациентов с «омикроном» стало больше по сравнению с другими штаммами. В Беларуси продолжается вакцинация подростков с 12 до 17 лет. Только в Минске прививку получили около 3 000 детей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Как «омикрон» протекает у самых юных, как его лечить и что предпринять родителям? Обсудим подробнее эти и другие вопросы с заведующим отделением 6-й детской поликлиники Минска, врачом-педиатром Кириллом Савостенко.

Ольга Коршун, СТВ:

Как дети переносят «омикрон»? Отличается течение коронавируса с этим штаммом от того, как взрослые болеют?