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4 марта в Беларуси отметят День милиции. Будет ли этот день рабочим для правоохранителей?

01 марта 2020 16:43
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Новости Беларуси. Много блинов было в выходные 29 февраля – 1 марта в Раубичах. Здесь кулинарный праздник граничил со спортивным первенством, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

4 марта в Беларуси отметят День милиции. Будет ли этот день рабочим для правоохранителей?-1

4 марта в Беларуси отметят День милиции. Будет ли этот день рабочим для правоохранителей?-3

Безопасность на чемпионате Европы по биатлону обеспечивала милиция Минской области. Для них и 4 марта – День милиции – чаще всего рабочий.

Юрий Антонов показал, как приготовить вкуснейшие блины (и не только в Масленицу)

4 марта в Беларуси отметят День милиции. Будет ли этот день рабочим для правоохранителей?-6

Виталий Козлов, заместитель начальника УВД Миноблисполкома начальник милиции общественной безопасности:
Несмотря на праздник, будут наряды, которые будут задействованы по охране общественного порядка в единой дислокации, будут реагировать на сообщения о преступлениях, правонарушениях, обеспечивать безопасность дорожного движения. А свободные от службы сотрудники, конечно же, должны будут отметить этот день.

4 марта в Беларуси отметят День милиции. Будет ли этот день рабочим для правоохранителей?-9

# Милиция Беларуси # общество # Виталий Козлов # Фотофакт

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