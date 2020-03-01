4 марта в Беларуси отметят День милиции. Будет ли этот день рабочим для правоохранителей?

Новости Беларуси. Много блинов было в выходные 29 февраля – 1 марта в Раубичах. Здесь кулинарный праздник граничил со спортивным первенством, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Безопасность на чемпионате Европы по биатлону обеспечивала милиция Минской области. Для них и 4 марта – День милиции – чаще всего рабочий.

Виталий Козлов, заместитель начальника УВД Миноблисполкома – начальник милиции общественной безопасности:

Несмотря на праздник, будут наряды, которые будут задействованы по охране общественного порядка в единой дислокации, будут реагировать на сообщения о преступлениях, правонарушениях, обеспечивать безопасность дорожного движения. А свободные от службы сотрудники, конечно же, должны будут отметить этот день.