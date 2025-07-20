Кто виноват – учитель или ученик? Узнали, что тормозит процесс обучения в белорусских автошколах

Что купить нельзя, так это знания и умения. Их на полке в магазине не возьмешь. Все только через терпение и труд. Хотя, как показывает практика, иногда в процессе обучения бывают сбои, и уже непонятно, кто виноват, что группа не сдала – ученик или учитель. Это как раз о ситуации в автошколах, где по статистике, с первой попытки теорию сдают – около 60 %, а практику всего лишь треть выпускников, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Очевидно, процесс буксует. Есть случаи, когда права получают с 17-й попытки! И это еще не предел. Что тормозит процесс обучения в белорусских автошколах и когда ему придадут ускорение – Глеб Прокофьев о езде по правилам и без.

Решила перестроиться, не заметив автомобиль. Это кадры с видеорегистратора во время экзамена в Миорах. Проверяющему пришлось экстренно нажать на педаль тормоза, иначе ДТП не избежать. Вердикт – на пересдачу. И таких не сдающих здесь большинство, как и по всей стране.

Началась у нас сдача вождения, но это было уже сложнее. Это был шестой раз у меня вчера. Она все же планирует стать автоледи и не сдается на пути к заветной мечте получить права. Потому после провала в ГАИ берет допзанятия и делает работу над ошибками. У меня были, как сказать, мои глупые ошибки. Я не включила, не завела машину, поворот, конечно, не включила там, где нужно. Попыткой заполучить водительские права в седьмой раз здесь никого не удивишь. Это далеко не абсолютный рекорд.

Андрей Рутковский, председатель Шарковщинско-Миорской межрайонной организационной структуры ДОСААФ:

Попыток делают много. Скажем так, от трех. И, в принципе, кто не сдается, то до 15 доходит попыток. Разберемся в здешнем геораскладе. Едут сдавать на права в Миоры с четырех близлежащих районов Витебской области.

Анатолий Боровик, заместитель начальника ОГАИ – начальник МРЭО Миорского РОВД:

За 6 месяцев 2025 года, организациями, которые расположены на территории нашего обслуживания, подготовлено 311 курсантов, из которых теоретический экзамен с первого раза сдали 212 человек, практический экзамен с первого раза сдали 137 человек.

За рулем – очередной претендент на водительские права. Мужчина не первый раз пытается покорить автодром. Волнение мешает сдать экзамен. В этот раз вновь безрезультатно. Есть касание. К сожалению, сегодня экзамен не сдан. Колышек вновь был задет. Порой складывается впечатление, что учат исключительно под экзамен. Совсем не как в жизни. Будущим водителям приходится запоминать расположение определенных меток и фишек, которых в реальных дорожных условиях уж точно не встретишь. Новый правила сдачи экзаменов, топ ошибок и лайфхаки от инструктора – посетили белорусские автошколы. Подробности здесь.

Сергей Овчинников, руководитель Центра контраварийной подготовки:

Получается, его научили непонятно чему, по палочкам. Еще раз, это совершенно разное восприятие. Ты смотришь на палочку, а что в машине, ты это не понимаешь. В России уже внедрили, что внутренний экзамен сдается по палочкам на автодроме, а в ГАИ сдается в реальных условиях в городе.