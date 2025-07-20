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Новости по тегу #автошколы

Новые правила сдачи экзаменов, топ ошибок и лайфхаки от инструктора – посетили белорусские автошколы
20 июля 2025 17:36

Новые правила сдачи экзаменов, топ ошибок и лайфхаки от инструктора – посетили белорусские автошколы

Кто виноват – учитель или ученик? Узнали, что тормозит процесс обучения в белорусских автошколах
20 июля 2025 17:35

Кто виноват – учитель или ученик? Узнали, что тормозит процесс обучения в белорусских автошколах

«На первом собрании пообещал, что у всех будут права». Как обучают вождению в автошколе ДОСААФ
27 февраля 2019 07:37

«На первом собрании пообещал, что у всех будут права». Как обучают вождению в автошколе ДОСААФ

Сейчас мы ведем подготовку категории А, В, С и Е: какая сейчас современная автошкола? Репортаж СТВ
30 января 2018 07:32

Сейчас мы ведем подготовку категории А, В, С и Е: какая сейчас современная автошкола? Репортаж СТВ

Заглохнуть на светофоре или создать аварийную ситуацию на дороге: чего боятся курсанты автошкол?
18 мая 2017 09:09

Заглохнуть на светофоре или создать аварийную ситуацию на дороге: чего боятся курсанты автошкол?