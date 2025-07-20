Новости по тегу #автошколы

«Если палка смотрит в рот – делай правый поворот, если палка смотрит влево на дороге королева» – ПДД даже вдохновляет на создание стихотворений. Впрочем, у каждого свои педагогические лайфхаки.
По статистике, с первой попытки теорию сдают – около 60 %, а практику всего лишь треть выпускников. Очевидно, процесс буксует. Есть случаи, когда права получают с 17-й попытки! И это еще не предел.
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