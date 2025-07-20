Новые правила сдачи экзаменов, топ ошибок и лайфхаки от инструктора – посетили белорусские автошколы

Что купить нельзя, так это знания и умения. Их на полке в магазине не возьмешь. Все только через терпение и труд. Хотя, как показывает практика, иногда в процессе обучения бывают сбои, и уже непонятно, кто виноват, что группа не сдала – ученик или учитель. Это как раз о ситуации в автошколах, где по статистике, с первой попытки теорию сдают – около 60 %, а практику всего лишь треть выпускников, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Очевидно, процесс буксует. Есть случаи, когда права получают с 17-й попытки! И это еще не предел.

Несостоявшиеся водители не соблюдают дистанцию во время движения и забывают включать поворотники – это топ ошибок. Так в чем же причина марафона пересдач и кто виноват? Плохая подготовка в автошколах и придирчивое отношение экзаменаторов. Эти версии озвучивали нам, когда камера была выключена. Но есть и другие предположения низкого процента сдачи. Кто виноват – учитель или ученик? Узнали, что тормозит процесс обучения в белорусских автошколах. Читайте здесь.

Андрей Рутковский, председатель Шарковщинско-Миорской межрайонной организационной структуры ДОСААФ:

Одна группа занимается в городе Миоры, другая в Шарковщине. Процент сдачи той группы, которая занимается в городе Миоры, соответственно, доходит до сдачи 80 %. А когда приезжает туда шарковщинская группа, то там доходит до 20 или 10 % сдачи. Город другой, незнакомый.

Анатолий Боровик, заместитель начальника ОГАИ – начальник МРЭО Миорского РОВД:

Граждане, во-первых, волнуются. И при общении со многими инструкторами, лицами, сдающими экзамены, одним из недостатков они ссылаются на недостаточное количество часов практического вождения.

С крайней левой мы можем повернуть в крайнюю левую, чтобы не застать помехи и так далее, которые особенно будут поворачивать с других сторон.

«Если палка смотрит в рот – делай правый поворот, если палка смотрит влево – на дороге королева» – ПДД даже вдохновляет на создание стихотворений. Впрочем, у каждого свои педагогические лайфхаки. Александр, прежде чем выехать с учеником на дорогу, объясняет все по схеме. Такой вариант обучения наиболее оптимален. Ведь чаще всего начинающие водители за рулем, мягко говоря, не уверены. А усвояемость какой-либо информации в такой ситуации близится к нулю.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Чему не научат в автошколах, так это контраварийному вождению. Но навыки гонщика могут быть полезны обычному водителю. Прямо сейчас узнаем пару лайфхаков.

Сейчас будет отрабатываться упражнение, называется «экстренный разгон» и «экстренное торможение». Это упражнение хорошо тем, что оно позволяет нам где-то и потом безопасно обгон выполнить, когда нужна динамика разгона.

Ну что, поехали! Держим газ, держим, а теперь резко тормоз. Торможение было активным, но оно было через какое-то время.

Уже несколько месяцев действуют новые правила сдачи экзаменов в ГАИ. Законодательные новеллы направлены в первую очередь на повышение качества вождения будущих автолюбителей. На сегодня статистика по стране не радует: теоретическую часть с первого раза сдает порядка 60 % курсантов, а уже после практического экзамена в конечном итоге цифра составляет около 30-40 %.