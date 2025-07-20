«Важно для безопасности». Как работает новая система сканирования QR-кодов в магазинах

C начала июля в наших магазинах слегка увеличились очереди. А виной всему новые правила, которые требуют дополнительного сканирования специальных QR-кодов, что вызвало затруднения и у продавцов, и у покупателей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но, по словам специалистов, все это во благо потребителей. Новая маркировка позволит защитить рынок от подделок и нелегального товара. По уникальному шифру можно отследить полную биографию продукта, который оказался в вашей корзине и должен быть абсолютно чист и перед законом, и перед покупателем. Такая система уже работает во всех странах ЕАЭС, включая Россию, Армению, Казахстан и Кыргызстан.

Что объединяет инженера, экономиста, медика, студента, маму в декрете, журналиста и даже министра? Все мы ходим в магазин и рассчитываемся на кассах самообслуживания, где новые правила.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

С июля к обязательному штрих-коду добавился еще один важный символ DataMatrix-код. И сканировать нужно оба. Для многих это стало вызовом. Как это на практике, сейчас посмотрим.

Разбираемся вместе с теми, кто внедрял маркировку на производстве, кто продает и покупает. Добавим и компетентные мнения представителей министерств, но начнем с азов. DataMatrix – это цифровой код. Каждый уникальный и имеет высокую степень защиты, что исключает подделку. При производстве предприятие маркирует продукцию на линии, а затем код учитывается на каждом из этапов ее перемещения. Это мировая система учета товаров в стране.

Валерий Касьяник, заведующий лабораторией промышленной робототехники БрГТУ:

Преимущество, которое она несет для всех. Для потребителя это возможность увидеть и подтвердить, кто этот товар произвел, то есть гарантии качества получить, защиту от подделки. Для производителя это возможность вести четкий, точный учет того, что он производит с распределением по материалам. Промежуточные логистические цепочки могут видеть, сколько каких товаров куда перемещается. И все это происходит в автоматическом режиме. Система превращается в единое целое. От того, кто произвел, до того, кто продал. И в таком случае покупатель становится финальным звеном, тем, кто гасит код, имея весь цифровой след продукта.

Особо времени на кассе это не увеличивает. Как я понимаю, это важно для безопасности, качество продуктов контролировать.

Со стороны покупателя, наверное, не очень удобно, потому что хотелось бы просто сканировать и сразу же оплатить. Но, наверное, с точки зрения производителя, да, можно понять. Все-таки дополнительная степень защиты.

Усложняет, мне кажется, ситуацию. В первые разы не понимаешь, что делать, но вообще привыкаешь.

Важно даже на этом этапе четко разделять. Недовольство вызывает не сама по себе маркировка, а двойное сканирование – это лишь временный побочный эффект. И даже его максимально нейтрализовали, сократив перечень продуктов к обязательному учету.

Ирина Кот, главный государственный налоговый инспектор управления информационно-разъяснительной работы инспекции МНС по Брестской области:

Теперь при продаже соков, напитков, рыбных консервов и других товаров, маркированных унифицированными контрольными знаками, можно не считывать QR-код, не вести дифференцированный учет таких товаров, а также не передавать информацию об их реализации в систему контроля кассового оборудования. Если отбросить эмоции и оставить сухие факты, что и делают эксперты, речь сейчас идет о переходном периоде.

Николай Крысюк, главный инженер компании по разработке корпоративных систем учета и управления:

Перейти единовременно на такие масштабные системы государственного уровня надо с минимизацией рисков отказа этой системы. Поэтому часто используется подход параллельного ведения учета. Как мы привыкли раньше сканировать линейный штрих-код при продаже, этот подход остается до того момента, когда та же розница будет уверена, что их система отрабатывает и с DataMatrix.

Вячеслав Майковский, заместитель начальника ГУ – начальник управления электронных систем контроля ГУ контроля реализации товаров и услуг Министерства по налогам и сборам Беларуси:

Большинство моделей кассового оборудования обеспечивает извлечение из средства идентификации того самого штрихового кода. Поэтому, если вы приобретаете молочную продукцию, к примеру, вам достаточно считать только этот QR-код, нанесенный на упаковку, и касса сама за вас извлечет этот штриховой код, повторно считать ничего не надо.