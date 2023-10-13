«Кто-то на этом хочет пропиариться». Кристина Древаль о хайпе исполнителей на теме войны

Григорий Азаренок, СТВ: Нет ли у вас доли скепсиса, когда именно после 24 февраля 2022 года многие российские артисты с большой земли обратились к этой теме не как вы, не как Юлия Чичерина, не как Александр Скляр, не как те, кто приезжал на Донбасс? А вот случилось 24 февраля, деньги пошли туда, индустрия пошла туда, и надо спеть патриотическую песню. Это часто чувствуется на самом деле. Нет ли у вас этого скепсиса? Или пусть хотя бы такое будет, как вы считаете?

Кристина Древаль, музыкальный исполнитель:

Во-первых, да, присутствует доля (выражусь по-американски, как говорится) хайпа, есть это, не спорю, присутствует. Кто-то, может быть, на этом хочет пропиариться. Некоторые уехали за границу, это их выбор, но я считаю, когда ты уезжаешь и твоя страна в беде, ты хотя бы там не говори ничего. Потому что свою страну, когда она находится вот в таком положении, как бы там ни было, плохо или хорошо тебе там, нельзя говорить плохо на свою страну. После разберешься, но сейчас ничего не говори. Просто поддержи либо не говори ничего.

Это лично мое восприятие. Я не могу молчать, потому что у меня крик души, это моя жизнь. Я на этом не пиарюсь, я делаю это все эти годы. Но я считаю, что патриотизм, патриотические песни, сейчас действительно очень много акцента идет на это, и слава богу, что это началось. Да, мы опоздали немножко. Если Украина в этом плане работала все эти годы и очень хорошо работала над этим, то мы немножечко как-то не могли понять, нас устраивают европейские песни или все-таки останемся с нашими песнями о Великой Отечественной войне. Но вот сейчас, когда уже страна ощутила вот это давление и мы видим действительно угрозу и опасность, конечно, нужно как можно больше рассказывать нашей молодежи. Своего рода песни – это тоже патриотическое воспитание. Я очень рада буду, если меня куда-то в школу пригласят, я буду с удовольствием петь эти песни там, чтобы люди знали правду. Для того чтобы они понимали, что происходит, чтобы потом наши дети не страдали так, как сейчас страдаем мы. У нас было очень много упущено, но мы сейчас все наверстаем.

Читайте также:

Азаренок: вывоз детей из-под бомбежек, из-под обстрелов, мы дарим им детство. А Запад этого не видит

Петровский о СНГ: на политические вызовы отвечает только Беларусь и Россия. Чего не достает Содружеству?

Азаренок: Лукашенко давно выступает как один из защитников русского народа, русского языка