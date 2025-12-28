Сильный ветер, снег и метели. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

В Беларуси произошла резкая смена погоды. Снег, местами метель, сильный ветер, гололед – все это прогноз на последнее воскресенье уходящего года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МЧС напоминает, что при порывах ветра есть вероятность повреждения линий связи и электропередачи, отключение подстанций, обрушение слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений, падение деревьев. Что касается дорожной обстановки, то водителям и пешеходам следует проявлять особую внимательность.

На заснеженных и скользких дорогах уместен лишь зимний стиль вождения автомобиля. Еще перед большими выходными в жилищно-коммунальной службе Минска заявили, что более 100 единиц техники и 2 тысячи сотрудников готовы к снегу и гололеду.