Новости по тегу #Вера Иваницкая

Психологическая консультация на уровне психолога – это активное слушание. Врач-психотерапевт и врач-психиатр в своем арсенале имеют медицинские препараты.
«Чем грамотнее и образованнее в этом ключе будут родители и желание этих родителей образовываться, тем грамотнее здоровая личность придет в подростковый период».
«Генетически заложены какие-то факторы, но для того, чтобы развилось заболевание, должны быть провоцирующие факторы».
«Прежде всего нужно понимать, что наша психика устроена так, что самый большой стресс для нее – это неопределенность, не завершенность. Поэтому при подготовке к чему-либо нужно четко понимать, для чего тебе это надо».
«Почему он популярен? Потому что он ближе к нам».
«Эта модная тенденция позволяет каким-то образом остановиться и прикоснуться к самому себе, понять, а что ты изнутри хочешь»
«Для того чтобы мы не сошли с рельсов, память у нас возвращает какие-то моменты, где можно было не принимать решения, где было все спокойно, хорошо, уютно. Это, как правило, детство, когда мы были маленькими.».
Тем не менее представители нашей молодежи так же дерутся, они так же решают межличностные конфликты, так же выбирают, – добавила Вера Иваницкая.
«Если позитивно подкреплять ту или иную вещь, она становится и воспринимается нашей психикой как абсолют, как что-то хорошее».
Вопрос о цели данной игры. Что за ней идет? Если за ней идет личность, которая потихонечку разваливается, это один момент, – объяснил специалист.
В наш цифровой век идет оцифровывание всех практически процессов. Это облегчает структурирование, подачу информации. Но оно не заменяет эмоционального компонента .
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