Прямой эфир

Новости по тегу #Вера Иваницкая

Психолог, психотерапевт и психиатр – в чем разница, объяснила эксперт
13 марта 2026 15:45

Психолог, психотерапевт и психиатр – в чем разница, объяснила эксперт

Родители должны дать базу! Психолог о половом воспитании и финансовой грамотности детей
18 февраля 2026 17:55

Родители должны дать базу! Психолог о половом воспитании и финансовой грамотности детей

Специалисты назвали топ факторов, провоцирующих рак – там есть вейпы и стресс
03 декабря 2025 18:36

Специалисты назвали топ факторов, провоцирующих рак – там есть вейпы и стресс

Как снизить стресс перед сдачей экзамена? Рассказала психотерапевт
15 октября 2025 17:47

Как снизить стресс перед сдачей экзамена? Рассказала психотерапевт

Почему «Сваты» стали самым популярным сериалом десятилетия? Объясняет врач-психиатр
25 июня 2025 19:28

Почему «Сваты» стали самым популярным сериалом десятилетия? Объясняет врач-психиатр

Монастыринг – тренд или познания себя? Мнения о новом течении у молодёжи
18 июня 2025 17:49

Монастыринг – тренд или познания себя? Мнения о новом течении у молодёжи

Психотерапевт: мода на ретро – это альтернатива отдыха, где молодёжь может найти уют и покой
18 июня 2025 17:40

Психотерапевт: мода на ретро – это альтернатива отдыха, где молодёжь может найти уют и покой

В условиях безопасности формируется инфантильное поколение – психотерапевт
19 марта 2025 17:51

В условиях безопасности формируется инфантильное поколение – психотерапевт

Почему вейпы вошли в моду, а не стали альтернативой сигаретам? Врач-психиатр о подмене понятий
25 декабря 2024 17:33

Почему вейпы вошли в моду, а не стали альтернативой сигаретам? Врач-психиатр о подмене понятий

Квадробика – путь, обратный эволюции? Психиатры о молодёжных субкультурах
07 августа 2024 17:27

Квадробика – путь, обратный эволюции? Психиатры о молодёжных субкультурах

Как нейросети влияют на психику? Мнение
24 июля 2024 17:36

Как нейросети влияют на психику? Мнение

Кто такие профессиональные адреналиновые наркоманы? Ответила врач-психиатр
03 июля 2024 17:24

Кто такие профессиональные адреналиновые наркоманы? Ответила врач-психиатр