Искусственный интеллект остановить уже невозможно? Мнения Лаврова и Озёрского

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Глеб Лавров, журналист-международник, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный канал»:

Не являясь техническим специалистом, все-таки хочу сказать, что искусственный интеллект – это то, чего пока еще нет. Но на тот момент, в котором мы сейчас живем, развиваются программы, специальные инструменты, которые уже имеются и меняют наш мир. И наличие этих инструментов, усиление их влияния на социальную, политическую, экономическую, военную стороны нашей жизни остановить невозможно. И это очень для всех людей как представителей биологического homo sapiens большой вызов.

Надежда Сасс:

Игорь, согласны ли вы с мнением Глеба?