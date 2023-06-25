Искусственный интеллект остановить уже невозможно? Мнения Лаврова и Озёрского

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Наступление эры искусственного интеллекта уже невозможно остановить?
Глеб Лавров, журналист-международник, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный канал»:
Не являясь техническим специалистом, все-таки хочу сказать, что искусственный интеллект – это то, чего пока еще нет. Но на тот момент, в котором мы сейчас живем, развиваются программы, специальные инструменты, которые уже имеются и меняют наш мир. И наличие этих инструментов, усиление их влияния на социальную, политическую, экономическую, военную стороны нашей жизни остановить невозможно. И это очень для всех людей как представителей биологического homo sapiens большой вызов.
Надежда Сасс:
Игорь, согласны ли вы с мнением Глеба?
Игорь Озерский, юрист, писатель-фантаст, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей:
Конечно, я абсолютно согласен. Технический прогресс остановить возможным не представляется. Здесь очень интересный момент для меня как для юриста заключается в том, что мы видим, что общество и технологии развиваются быстрее, чем право. И самая большая опасность заключается в том, насколько быстро юридическое сообщество (в том числе юридическая доктрина) сможет поспевать за этой новой эрой.
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