Еврейская технология спасла сад от засухи – в хозяйстве под Гродно установили системы орошения

Новости Беларуси. Начало лета для АПК выдалось сложным. Так, в мае выпало всего 19 % осадков от нормы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А если вернуться еще немого назад, то и весной погода нас не баловала. В марте и апреле мы, наоборот, страдали от обилия осадков, а потом и вовсе грянули заморозки. Этот год в плане погоды стал наиболее экстремальным. Аномальная засуха в Беларуси! Как белорусские аграрии восстанавливают поля после капризов погоды?

Для продовольственных целей Беларусь потребляет не более одного миллиона тонн зерна, если сопоставить каравай года прошлого (порядка восьми миллионов) и потери нынешнего (не более четверти), можно с уверенностью сказать – хлебу насущному быть! Несмотря на такое экономическое чудо, сбавлять обороты в гонке за урожай аграриям не позволено.

Набирал с трех точек пробные. 83,4 % – влажность завышена. Органы прокуратуры намедни посетили хозяйство «Ловжанское» Шумилинского района. Здесь все и вся кричат о рекордной засухе, при этом разбазаривание уцелевшего налицо: сплошные нарушения технологий заготовки кормов и по традиции неисправная техника в полях.

Дмитрий Кудрявцев, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов прокуратуры Витебской области:

На сегодняшний момент органы прокуратуры реагируют на допущенные нарушения: более 38 актов надзора внесено, более 60 лиц наказано. Однако, отнюдь, это не самоцель прокуроров. Предупреждение о нарушении, указание на такие нарушения и, самое главное, их устранение – вот приоритеты, которые мы ставим для себя в ходе надзора за этой кормозаготовительной кампанией.

Если где-то убыло, значит, где-то прибыло. Засуха мобилизовала большинство хозяйств страны, причем в кратчайшие сроки. В том же Шкловском районе освободившиеся поля уже засевают травами с коротким сроком вегетации. Посевные работы в жаркий зной больше напоминают песчаную бурю, а механизаторы – пилотов ралли «Дакар». Вот такие реалии.

Но есть в Беларуси и оазис плодородия: в хозяйстве имени Кремко система капельного полива в промышленных масштабах. Пять часов ночного орошения – как дождевой зонтик будущего урожая.

Генрих Санько, ведущий агроном-садовод ПК имени Кремко:

Засуха этого года, засушливый период показал, что это необходимо – иметь систему орошения, чтобы не только спасти, а чтобы получать полноценный урожай. Когда выдерживается полная технология интенсивная (это и защита растений, и питание, и вода), тогда можно надеяться и рассчитывать на хороший урожай.

Над сохранностью овощных полей в хозяйстве работает схожая с капельной система дождевания. Такое ноу-хау, конечно, увеличило расход воды минимум в два раза, но, как признаются аграрии, траты несущественные.