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Представители ДОСААФ центрального региона возложили цветы к памятнику воинам-освободителям

17 сентября 2025 13:41
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В День народного единства представители ДОСААФ центрального региона сплотились ради сохранения памяти. Они возложили цветы к памятнику воинам-освободителям у Центрального дома офицеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители ДОСААФ центрального региона возложили цветы к памятнику воинам-освободителям-2

Ветераны ДОСААФ и представители молодого поколения вспоминали тех, кто отдал жизни за свободу и независимость Беларуси.

Нам нужны примеры героических людей! Лукашенко предложил сформировать пантеон национальных героев.

Представители ДОСААФ центрального региона возложили цветы к памятнику воинам-освободителям-4

Василий Макарушко, заместитель начальника отдела патриотического воспитания и организационной работы Центрального совета ДОСААФ:
Когда в государстве есть единство, когда среди людей есть понимание, взаимодействие, когда каждый гражданин Республики Беларусь старается для того, чтобы государство жило, процветало и развивалось, – это, наверное, и есть единство. Единство народов Беларуси – это главный аспект успешного развития Республики Беларусь на сегодняшний день.

Представители ДОСААФ центрального региона возложили цветы к памятнику воинам-освободителям-6

Алексей Евстигнеев, председатель организационной структуры ДОСААФ Минска и Минской области:
17 сентября 1939 года белорусы объединились в единую нацию. Тогда в единую республику, БССР, и вместе смогли победить фашизм. Конечно, совместно со всеми народами в то время Советского Союза, а затем в единстве белорусской нации создали ныне существующую Республику Беларусь.

В разные исторические периоды главной задачей ДОСААФ было содействие укреплению обороны страны. Сегодня организация объединяет около 180 тысяч человек: готовит гражданских пилотов, военных летчиков, водителей, занимается патриотическим воспитанием молодежи.

# День народного единства # ДОСААФ в Беларуси

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