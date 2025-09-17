Представители ДОСААФ центрального региона возложили цветы к памятнику воинам-освободителям

В День народного единства представители ДОСААФ центрального региона сплотились ради сохранения памяти. Они возложили цветы к памятнику воинам-освободителям у Центрального дома офицеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ветераны ДОСААФ и представители молодого поколения вспоминали тех, кто отдал жизни за свободу и независимость Беларуси.

Василий Макарушко, заместитель начальника отдела патриотического воспитания и организационной работы Центрального совета ДОСААФ: Когда в государстве есть единство, когда среди людей есть понимание, взаимодействие, когда каждый гражданин Республики Беларусь старается для того, чтобы государство жило, процветало и развивалось, – это, наверное, и есть единство. Единство народов Беларуси – это главный аспект успешного развития Республики Беларусь на сегодняшний день.

Алексей Евстигнеев, председатель организационной структуры ДОСААФ Минска и Минской области:

17 сентября 1939 года белорусы объединились в единую нацию. Тогда в единую республику, БССР, и вместе смогли победить фашизм. Конечно, совместно со всеми народами в то время Советского Союза, а затем в единстве белорусской нации создали ныне существующую Республику Беларусь.

В разные исторические периоды главной задачей ДОСААФ было содействие укреплению обороны страны. Сегодня организация объединяет около 180 тысяч человек: готовит гражданских пилотов, военных летчиков, водителей, занимается патриотическим воспитанием молодежи.