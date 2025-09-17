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Как увеличить ассортимент белорусских товаров на внутреннем рынке? Обсудили в МАРТ

17 сентября 2025 13:35
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Продажи отечественных товаров в Беларуси продолжают расти. Как еще больше увеличить их ассортимент и количество на полках магазинов и интернет-площадках, 17 сентября обсудили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как увеличить ассортимент белорусских товаров на внутреннем рынке? Обсудили в МАРТ-2

На рост продаж повлиял ряд факторов. Среди них – соглашение о наращивание объемов реализации белорусской продукции, которое уже подписали почти 550 производителей и магазинов. В соответствии с документом доля отечественных продовольственных товаров должна составить не менее 85 %. Непродовольственных – почти 40 %.

Как увеличить ассортимент белорусских товаров на внутреннем рынке? Обсудили в МАРТ-4

Светлана Короткевич, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Наша встреча направлена, в первую очередь, на сверки часов, в каком направлении идут наши производители, наши торговые организации, которые выполняют те нормы соглашений, которые они подписали. Также мы хотим выяснить, есть ли какие-то ключевые проблемы, которые необходимо решать совместно как производителем, так и торговым организациям.

Ввоз импорта в первую очередь идет через интернет-площадки. Белорусские производители также начинают осваивать маркетплейсы. Доля товарооборота этого вида торговли составляет почти 12 %.

# Светлана Короткевич # Торговля

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