«До эскалации секунды». Возможна ли большая война между Израилем и Ираном? Мнения экспертов

Как американская гегемония растворилась на Ближнем Востоке и кто теперь может навести порядок в регионе? Обсудили вместе с экспертами в программе «САСС уполномочен заявить». Большой войны между Израилем и Ираном сейчас не будет?

Федор Лукьянов, директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай», главный редактор издания «Россия в глобальной политике»:

Ее не должно быть, никто в этом не заинтересован. Если она вдруг случится, то вопреки желанию участников, но в современном мире исключать нельзя ничего.

Александр Алесин, военный эксперт:

Я присоединяюсь к этому мнению. Дело в том, что никто как бы не хотел Первой мировой войны, она возникла сама по себе против воли участников будущего конфликта. Я полагаю, что есть доля процента, которая позволяет опасаться такого события.

Дмитрий Василец, глава запрещенной в Украине политической партии «Держава»:

Общей границы у Ирана и Израиля нет, но с учетом возможного сценария развития событий, если и можно допускать такую вероятность, то сразу в этот конфликт автоматически будут втянуты Сирия и многие другие страны региона.