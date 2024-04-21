«До эскалации секунды». Возможна ли большая война между Израилем и Ираном? Мнения экспертов

Как американская гегемония растворилась на Ближнем Востоке и кто теперь может навести порядок в регионе? Обсудили вместе с экспертами в программе «САСС уполномочен заявить».
Большой войны между Израилем и Ираном сейчас не будет?
Как американская гегемония растворилась на Ближнем Востоке и кто теперь может навести порядок в регионе? Обсудили вместе с экспертами в программе «САСС уполномочен заявить».
Большой войны между Израилем и Ираном сейчас не будет?
Федор Лукьянов, директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай», главный редактор издания «Россия в глобальной политике»:
Ее не должно быть, никто в этом не заинтересован. Если она вдруг случится, то вопреки желанию участников, но в современном мире исключать нельзя ничего.
Александр Алесин, военный эксперт:
Я присоединяюсь к этому мнению. Дело в том, что никто как бы не хотел Первой мировой войны, она возникла сама по себе против воли участников будущего конфликта. Я полагаю, что есть доля процента, которая позволяет опасаться такого события.
Дмитрий Василец, глава запрещенной в Украине политической партии «Держава»:
Общей границы у Ирана и Израиля нет, но с учетом возможного сценария развития событий, если и можно допускать такую вероятность, то сразу в этот конфликт автоматически будут втянуты Сирия и многие другие страны региона.
Владимир Ераносян, доцент Департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, эксперт Бюро военно-политического анализа:
Нужно отметить, что удар Ирана беспилотниками и ракетами баллистическими по Израилю – это было впервые нанесено огневое поражение с территории Ирана. То есть не с использованием прокси-сил, не хуситами, не «Катаиб Хезболла», которая дислоцируется в Ираке, и не сирийскими алавитами, ни в коей мере не «Хезболлой» из Южного Ливана. Это сделал Иран. Это значит, что до эскалации секунды. Я думаю, что мир может встать перед casus belli, который начал Первую мировую войну, и сбитие какого-нибудь истребителя или подтопление какого-то корабля, например в Катаре или Джибути, американского корабля, или сбитие двух-трех истребителей может спровоцировать ядерный удар Израиля по Ирану.
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Кто сможет навести порядок на Ближнем Востоке? Мнения экспертов