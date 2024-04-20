Кто сможет навести порядок на Ближнем Востоке? Анонс «САСС уполномочен заявить»

Как американская гегемония растворилась на Ближнем Востоке и кто теперь может навести порядок в регионе?

Федор Лукьянов, директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай», главный редактор издания «Россия в глобальной политике»:

Ближний Восток сейчас является осиным гнездом, и, действительно, США явно не могут там много сделать, потому что никто там не может много сделать, кроме тех, кто, собственно, играет там главную игру.

Дмитрий Василец, глава запрещенной в Украине политической партии «Держава»:

США в военно-техническом плане как поддерживали Израиль, так и поддерживают.

Хосейн Салями, командующий корпусом гвардии Исламской революции:

Мы нанесем им ответный удар со стороны Исламской Республики Иран.

Александр Алесин, военный эксперт:

Это бы не удар, а имитация. Отвлекающий удар. Кроме того, это было желание выявить структуру и алгоритм действия ПВО.

Герци Халеви, начальник штаба первой израильской армии:

Иран столкнется с последствиями своих действий. Мы выберем ответ соответственно.

Владимир Ераносян, доцент Департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, эксперт Бюро военно-политического анализа:

Гибридная война предполагает анонсы: это пинг-понг и шоу-бизнес.