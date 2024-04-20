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Кто сможет навести порядок на Ближнем Востоке? Анонс «САСС уполномочен заявить»

20 апреля 2024 18:49
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Как американская гегемония растворилась на Ближнем Востоке и кто теперь может навести порядок в регионе?

Кто сможет навести порядок на Ближнем Востоке? Анонс «САСС уполномочен заявить»-1

Федор Лукьянов, директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай», главный редактор издания «Россия в глобальной политике»:
Ближний Восток сейчас является осиным гнездом, и, действительно, США явно не могут там много сделать, потому что никто там не может много сделать, кроме тех, кто, собственно, играет там главную игру.

Кто сможет навести порядок на Ближнем Востоке? Анонс «САСС уполномочен заявить»-4

Дмитрий Василец, глава запрещенной в Украине политической партии «Держава»:
США в военно-техническом плане как поддерживали Израиль, так и поддерживают.

Кто сможет навести порядок на Ближнем Востоке? Анонс «САСС уполномочен заявить»-7

Хосейн Салями, командующий корпусом гвардии Исламской революции:
Мы нанесем им ответный удар со стороны Исламской Республики Иран.

Кто сможет навести порядок на Ближнем Востоке? Анонс «САСС уполномочен заявить»-10

Александр Алесин, военный эксперт:
Это бы не удар, а имитация. Отвлекающий удар. Кроме того, это было желание выявить структуру и алгоритм действия ПВО.

Кто сможет навести порядок на Ближнем Востоке? Анонс «САСС уполномочен заявить»-13

Герци Халеви, начальник штаба первой израильской армии:
Иран столкнется с последствиями своих действий. Мы выберем ответ соответственно.

Кто сможет навести порядок на Ближнем Востоке? Анонс «САСС уполномочен заявить»-16

Владимир Ераносян, доцент Департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, эксперт Бюро военно-политического анализа:
Гибридная война предполагает анонсы: это пинг-понг и шоу-бизнес.

Кто сможет навести порядок на Ближнем Востоке? Анонс «САСС уполномочен заявить»-19

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Выход один – надо создавать государство палестинское – так, как было в 1947 году принято решение.

«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь в воскресенье, 21 апреля, в 22:00.

# Международная политика # Надежда Сасс # Федор Лукьянов # Дмитрий Василец # Александр Алесин # Владимир Ераносян # Александр Лукашенко

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