«Сохраняет некий паритет». Почему Россия и Китай не вмешиваются в конфликт между Ираном и Израилем?

Владимир Ераносян, доцент Департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, эксперт Бюро военно-политического анализа:

Деликатность – я бы так это обозначил, таким термином, по той простой причине, что, конечно же, у Ирана очень хорошие сейчас сформировались отношения с Китайской Народной Республикой, Российской Федерацией. Иран в БРИКСе. Мало того, Иран имеет очень хорошие контакты с такими региональными игроками, как Пакистан. Он хорошо взаимодействует с Северной Кореей. Это говорит о том, что Россия, по большому счету, не вмешивается в эту историю, потому что сохраняет некий паритет здесь. Известно, что и с Нетаньяху у нашего президента более-менее конструктивные взаимоотношения. Я имею в виду нашего Верховного главнокомандующего. Поэтому вмешиваться здесь на какой-то стороне, несмотря на ту коллаборацию, кооперацию с беспилотными летательными аппаратами, с какими-то вещами, связанными с военпромом, здесь все-таки я бы не стал Россию определять как навязывающую какую-то свою позицию. Мы, конечно, вмешаемся в том смысле, когда будет очень горячо. А до этого пока не дошло.

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