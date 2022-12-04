Сразу после программы «Неделя» политическое ток-шоу на СТВ с уклоном на международную повестку дня. И вот о чем «САСС уполномочен заявить» предстоящим вечером.
Сразу после программы «Неделя» политическое ток-шоу на СТВ с уклоном на международную повестку дня. И вот о чем «САСС уполномочен заявить» предстоящим вечером.
Надежда Сасс, СТВ:
Что такое многополярный мир и можно ли к нему прийти без мировой войны?
Алексей Дзермант, политолог:
Ситуация гораздо более опасная, чем в первую холодную войну.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Пытаясь удержать контроль, из мирового полицейского США превращаются в мирового террориста.
США эксплуатируют Европу в своих интересах и в военных, и в экономических.
Сюда можно, знаете, комика из ток-шоу поставить руководить этой страной и результат будет.
Надежда Сасс:
Уже другой страной поставили управлять комика из ток-шоу.
Алексей Дзермант:
Как только противник понимает, что ты силен, тогда тебя не будут атаковать, попытаются договориться.
Надежда Сасс:
«САСС уполномочен заявить» на телеканале СТВ. Смотрите в воскресенье, 4 декабря, в 21:00.
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