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Кто и как строит многополярный мир? Анонс политического ток-шоу «САСС уполномочен заявить» на СТВ

04 декабря 2022 09:13
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Сразу после программы «Неделя» политическое ток-шоу на СТВ с уклоном на международную повестку дня. И вот о чем «САСС уполномочен заявить» предстоящим вечером.

Кто и как строит многополярный мир? Анонс политического ток-шоу «САСС уполномочен заявить» на СТВ-1

Надежда Сасс, СТВ:
Что такое многополярный мир и можно ли к нему прийти без мировой войны?

Кто и как строит многополярный мир? Анонс политического ток-шоу «САСС уполномочен заявить» на СТВ-4

Алексей Дзермант, политолог:
Ситуация гораздо более опасная, чем в первую холодную войну.

Кто и как строит многополярный мир? Анонс политического ток-шоу «САСС уполномочен заявить» на СТВ-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Пытаясь удержать контроль, из мирового полицейского США превращаются в мирового террориста.

Кто и как строит многополярный мир? Анонс политического ток-шоу «САСС уполномочен заявить» на СТВ-10

США эксплуатируют Европу в своих интересах и в военных, и в экономических.

Кто и как строит многополярный мир? Анонс политического ток-шоу «САСС уполномочен заявить» на СТВ-13

Сюда можно, знаете, комика из ток-шоу поставить руководить этой страной и результат будет.

Надежда Сасс:
Уже другой страной поставили управлять комика из ток-шоу.

Кто и как строит многополярный мир? Анонс политического ток-шоу «САСС уполномочен заявить» на СТВ-16

Алексей Дзермант:
Как только противник понимает, что ты силен, тогда тебя не будут атаковать, попытаются договориться.

Надежда Сасс:
«САСС уполномочен заявить» на телеканале СТВ. Смотрите в воскресенье, 4 декабря, в 21:00.

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# Международная политика # общество # Надежда Сасс # Алексей Дзермант # Александр Лукашенко # Фотофакт

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