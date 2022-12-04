Сразу после программы «Неделя» политическое ток-шоу на СТВ с уклоном на международную повестку дня. И вот о чем « САСС уполномочен заявить » предстоящим вечером.

Надежда Сасс, СТВ: Что такое многополярный мир и можно ли к нему прийти без мировой войны?

Алексей Дзермант, политолог: Ситуация гораздо более опасная, чем в первую холодную войну.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Пытаясь удержать контроль, из мирового полицейского США превращаются в мирового террориста.

США эксплуатируют Европу в своих интересах и в военных, и в экономических.

Надежда Сасс: Уже другой страной поставили управлять комика из ток-шоу.

Сюда можно, знаете, комика из ток-шоу поставить руководить этой страной и результат будет.

Алексей Дзермант:

Как только противник понимает, что ты силен, тогда тебя не будут атаковать, попытаются договориться.

Надежда Сасс:

«САСС уполномочен заявить» на телеканале СТВ. Смотрите в воскресенье, 4 декабря, в 21:00.