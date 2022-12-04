«Войны не хотели и не хотим». Александр Лукашенко провёл встречу с Сергеем Шойгу

Новости Беларуси. Президент Беларуси, общаясь 3 декабря с министром обороны России, подчеркнул, что не собирается никого пугать, и говорил о готовности противников урегулировать ситуацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Президент Беларуси, общаясь 3 декабря с министром обороны России, подчеркнул, что не собирается никого пугать, и говорил о готовности противников урегулировать ситуацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обращаясь к Сергею Шойгу, Александр Лукашенко сказал: ни вы, ни мы войны не хотели и не хотим. При этом делается все для поддержания боеготовности. Напомним, что сейчас в соответствии с решением президентов Беларуси и России на нашей территории проводятся мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей двух стран.
Лукашенко: Порошенко, оказывается, готовился к войне. Ну что тогда нас обвинять, что мы в чем-то виноваты (подробнее здесь).
Актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества накануне также обсуждались между министрами обороны Беларуси и России. Виктор Хренин и Сергей Шойгу также подписали протокол о внесении изменений в соглашение между странами о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере. Оно было заключено четверть века назад на заре Союзного строительства.
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