Прямой эфир

«Войны не хотели и не хотим». Александр Лукашенко провёл встречу с Сергеем Шойгу

04 декабря 2022 08:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Президент Беларуси, общаясь 3 декабря с министром обороны России, подчеркнул, что не собирается никого пугать, и говорил о готовности противников урегулировать ситуацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Войны не хотели и не хотим». Александр Лукашенко провёл встречу с Сергеем Шойгу-1

Обращаясь к Сергею Шойгу, Александр Лукашенко сказал: ни вы, ни мы войны не хотели и не хотим. При этом делается все для поддержания боеготовности. Напомним, что сейчас в соответствии с решением президентов Беларуси и России на нашей территории проводятся мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей двух стран.  

Лукашенко: Порошенко, оказывается, готовился к войне. Ну что тогда нас обвинять, что мы в чем-то виноваты (подробнее здесь).  

«Войны не хотели и не хотим». Александр Лукашенко провёл встречу с Сергеем Шойгу-4

Актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества накануне также обсуждались между министрами обороны Беларуси и России. Виктор Хренин и Сергей Шойгу также подписали протокол о внесении изменений в соглашение между странами о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере. Оно было заключено четверть века назад на заре Союзного строительства.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Виктор Хренин # Сергей Шойгу # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Это всё так красиво». В Бресте начала работу новогодняя ярмарка
04 декабря 2022 07:44

«Это всё так красиво». В Бресте начала работу новогодняя ярмарка

Если Месяц чёткий – зима будет студеной. Собрали декабрьские народные приметы
04 декабря 2022 07:11

Если Месяц чёткий – зима будет студеной. Собрали декабрьские народные приметы

«Большой город» за 04.12.2022
04 декабря 2022 07:07

«Большой город» за 04.12.2022