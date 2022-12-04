Если Месяц чёткий – зима будет студеной. Собрали декабрьские народные приметы

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 5 декабря – православная церковь вспоминает мученика Прокопия Кесарийского. Если на улице тепло, то зима будет долгой и снежной, а если холодно, то морозы в ближайшее время усилятся, рассказали в программе «Плюс-минус». Если вокруг луны появились тусклые красноватые кольца, в ближайшее время начнутся морозы. Мороз до -15°C! Какая погода ждtт белорусов в начале декабря, читайте здесь.

6 декабря – православные чтят память святителя Митрофана. Если на Митрофана мороз и вьюга – дождливым будет и начало июня. Делали прогнозы и на ближайшие дни. Так, например, низкие тучи на небе предвещали скорое похолодание. Облаков мало – будет ясно, но холодно. Месяц четкий, с острыми «рожками» – зима будет студеной.

7 декабря. Если в этот день на улице ясно, то зимние месяцы будут холодными, а если тепло и пасмурно, то зима будет мягкая и малоснежная. Если звезды на небе кажутся мелкими, то стоит готовиться к снегопаду, а круги вокруг луны – к морозу.

8 декабря православные христиане вспоминают святого апостола Климента. Так, если городские пернатые жмутся к домам, то в ближайшие дни будет идти снег; если сидят на верхушках деревьев, то скоро придет потепление; а если играют на дороге – сильный ветер.